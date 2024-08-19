Стало известно, где может продолжить карьеру Гюндоган

«Барселона» предложила услуги своего полузащитника Илкая Гюндогана «Аль-Насру» из Саудовской Аравии, за который выступает легендарный Криштиану Роналду.

При этом сам футболист хочет остаться в Европе. Приоритетный вариант для него – возвращение в «Манчестер Сити», за который он уже выступал в 2016 – 2023 годах.

Ранее сообщалось о том, что Гюндоган изъявил желание покинуть «Барселону». Контракт 33-летнего немецкого хавбека рассчитан до лета 2025 года. Каталонский клуб не против отпустить игрока, поскольку это поможет с регистрацией других исполнителей.