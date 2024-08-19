Стало известно, где может продолжить карьеру Гюндоган
Хавбек намерен покинуть «Барселону»
«Барселона» предложила услуги своего полузащитника Илкая Гюндогана «Аль-Насру» из Саудовской Аравии, за который выступает легендарный Криштиану Роналду.
При этом сам футболист хочет остаться в Европе. Приоритетный вариант для него – возвращение в «Манчестер Сити», за который он уже выступал в 2016 – 2023 годах.
Ранее сообщалось о том, что Гюндоган изъявил желание покинуть «Барселону». Контракт 33-летнего немецкого хавбека рассчитан до лета 2025 года. Каталонский клуб не против отпустить игрока, поскольку это поможет с регистрацией других исполнителей.
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