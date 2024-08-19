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Испания
19 августа 2024, 17:44 |
925
2

Стало известно, где может продолжить карьеру Гюндоган

Хавбек намерен покинуть «Барселону»

19 августа 2024, 17:44 |
925
2
Стало известно, где может продолжить карьеру Гюндоган
Getty Images/Global Images Ukraine. Илкай Гюндоган

«Барселона» предложила услуги своего полузащитника Илкая Гюндогана «Аль-Насру» из Саудовской Аравии, за который выступает легендарный Криштиану Роналду.

При этом сам футболист хочет остаться в Европе. Приоритетный вариант для него – возвращение в «Манчестер Сити», за который он уже выступал в 2016 – 2023 годах.

Ранее сообщалось о том, что Гюндоган изъявил желание покинуть «Барселону». Контракт 33-летнего немецкого хавбека рассчитан до лета 2025 года. Каталонский клуб не против отпустить игрока, поскольку это поможет с регистрацией других исполнителей.

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Барселона Илкай Гюндоган Манчестер Сити Аль-Наср Эр-Рияд трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ
Олег Дидух Источник: 365Scores
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Комментарии 2
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vasilichn
Ну и какого хрена было переходить в барсу, если через год плачет и хочет вернуться в Сити?!
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