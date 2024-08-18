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  4. Звезда Барселоны уведомил руководство о своем желании покинуть клуб
Испания
18 августа 2024, 13:45 |
665
0

Звезда Барселоны уведомил руководство о своем желании покинуть клуб

Илкай Гюндоган провел в Каталонии всего один сезон

18 августа 2024, 13:45 |
665
0
Звезда Барселоны уведомил руководство о своем желании покинуть клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Илкай Гюндоган

Немецкий полузащитник каталонской «Барселоны» Илкай Гюндоган сообщил руководству о своем желании покинуть клуб, сообщает испанское издание Sport.

Напомним, 33-летний футболист присоединился к «сине-гранатовым» лишь в начале прошлого сезона.

За это время Илкай Гюндоган успел провести 51 матч за «Барселону», отметившись 5 забитыми мячами и 14 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Интересно, что ранее агент Гюндогана заявил о «четком желании» Илкая остаться в «Барселоне».

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Дмитро Вербинський Источник: Sport.es
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