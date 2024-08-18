Звезда Барселоны уведомил руководство о своем желании покинуть клуб
Илкай Гюндоган провел в Каталонии всего один сезон
Немецкий полузащитник каталонской «Барселоны» Илкай Гюндоган сообщил руководству о своем желании покинуть клуб, сообщает испанское издание Sport.
Напомним, 33-летний футболист присоединился к «сине-гранатовым» лишь в начале прошлого сезона.
За это время Илкай Гюндоган успел провести 51 матч за «Барселону», отметившись 5 забитыми мячами и 14 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
Интересно, что ранее агент Гюндогана заявил о «четком желании» Илкая остаться в «Барселоне».
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