Звезда Барселоны уведомил руководство о своем желании покинуть клуб

Немецкий полузащитник каталонской «Барселоны» Илкай Гюндоган сообщил руководству о своем желании покинуть клуб, сообщает испанское издание Sport.

Напомним, 33-летний футболист присоединился к «сине-гранатовым» лишь в начале прошлого сезона.

За это время Илкай Гюндоган успел провести 51 матч за «Барселону», отметившись 5 забитыми мячами и 14 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Интересно, что ранее агент Гюндогана заявил о «четком желании» Илкая остаться в «Барселоне».