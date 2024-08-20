Экс-судья АПЛ про эпизод в матче Челси против Сити: «Это не был пенальти»

Бывший рефери Дермот Галлахер положительно отозвался о работе арбитров в матче между «Челси» и «Манчестер Сити».

«На мой взгляд, это не был пенальти. Более того, мне кажется, что судья провел этот матч на высоком уровне. Футболист неудачно обрабатывает мяч, тот отскакивает от него, после чего игрок чувствует контакт и падает.

Если обратить внимание на позицию Тэйлора – он находится всего в нескольких метрах от эпизода. Он отлично видит ситуацию и понимает, насколько существенным был контакт».

Примерно на 33-й минуте встречи хавбек лондонцев Энцо Фернандес, готовясь принять мяч вблизи штрафной, ощутил толчок сзади от крайнего нападающего «горожан» Савио Морейры и оказался на земле. Главный арбитр Энтони Тэйлор не усмотрел нарушения правил, и система ВАР подтвердила его решение.