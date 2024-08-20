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Испания
20 августа 2024, 12:24 | Обновлено 20 августа 2024, 12:43
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0

Ла Лига. Где в таблице Жирона без Довбика и с травмированным Цыганковым?

Состоялись матчи стартового тура нового сезона в чемпионате Испании

20 августа 2024, 12:24 | Обновлено 20 августа 2024, 12:43
725
0
Ла Лига. Где в таблице Жирона без Довбика и с травмированным Цыганковым?
Getty Images/Global Images Ukraine

1-й тур испанской Ла Лиги сезона 2024/2025 стал достоянием истории.

Клуб «Жирона», цвета которого защищает украинский полузащитник Виктор Цыганков, в первом официальном матче Ла Лиги после продажи нападающего Артема Довбика не смог выиграть на выезде у «Бетиса» – ничья 1:1.

Цыганков, как известно, участие в поединке не принимал, имея повреждение.

Ничья в стартовом туре позволила «Жироне» расположиться в таблице испанского чемпионата на 15-й позиции.

Лидируют в Ла Лиге «Сельта» Виго, «Райо Вальекано», «Барселона» и «Вальядолид», которые в 1-м туре победили.

Матчи 2-го тура состоятся 23-25 августа. «Жирона» сыграет в Мадриде с «Атлетико» (25-го числа, 22:30).

Ла Лига 2024/2025. 1-й тур

15 августа

  • Атлетик – Хетафе – 1:1
  • Бетис – Жирона – 1:1

16 августа

  • Сельта – Алавес – 2:1
  • Лас-Пальмас – Севилья – 2:2

17 августа

  • Осасуна – Леганес – 1:1
  • Валенсия – Барселона – 1:2

18 августа

  • Реал Сосьедад – Райо Вальекано – 1:2
  • Мальорка – Реал Мадрид – 1:1

19 августа

  • Вальядолид – Эспаньол – 1:0
  • Вильярреал – Атлетико – 2:2

Турнирная таблица

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Ла Лига чемпионат Испании по футболу Жирона
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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