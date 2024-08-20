Ла Лига. Где в таблице Жирона без Довбика и с травмированным Цыганковым?

1-й тур испанской Ла Лиги сезона 2024/2025 стал достоянием истории.

Клуб «Жирона», цвета которого защищает украинский полузащитник Виктор Цыганков, в первом официальном матче Ла Лиги после продажи нападающего Артема Довбика не смог выиграть на выезде у «Бетиса» – ничья 1:1.

Цыганков, как известно, участие в поединке не принимал, имея повреждение.

Ничья в стартовом туре позволила «Жироне» расположиться в таблице испанского чемпионата на 15-й позиции.

Лидируют в Ла Лиге «Сельта» Виго, «Райо Вальекано», «Барселона» и «Вальядолид», которые в 1-м туре победили.

Матчи 2-го тура состоятся 23-25 августа. «Жирона» сыграет в Мадриде с «Атлетико» (25-го числа, 22:30).

Ла Лига 2024/2025. 1-й тур

15 августа

Атлетик – Хетафе – 1:1

Бетис – Жирона – 1:1

16 августа

Сельта – Алавес – 2:1

Лас-Пальмас – Севилья – 2:2

17 августа

Осасуна – Леганес – 1:1

Валенсия – Барселона – 1:2

18 августа

Реал Сосьедад – Райо Вальекано – 1:2

Мальорка – Реал Мадрид – 1:1

19 августа

Вальядолид – Эспаньол – 1:0

Вильярреал – Атлетико – 2:2

Турнирная таблица