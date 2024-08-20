Ла Лига. Где в таблице Жирона без Довбика и с травмированным Цыганковым?
Состоялись матчи стартового тура нового сезона в чемпионате Испании
1-й тур испанской Ла Лиги сезона 2024/2025 стал достоянием истории.
Клуб «Жирона», цвета которого защищает украинский полузащитник Виктор Цыганков, в первом официальном матче Ла Лиги после продажи нападающего Артема Довбика не смог выиграть на выезде у «Бетиса» – ничья 1:1.
Цыганков, как известно, участие в поединке не принимал, имея повреждение.
Ничья в стартовом туре позволила «Жироне» расположиться в таблице испанского чемпионата на 15-й позиции.
Лидируют в Ла Лиге «Сельта» Виго, «Райо Вальекано», «Барселона» и «Вальядолид», которые в 1-м туре победили.
Матчи 2-го тура состоятся 23-25 августа. «Жирона» сыграет в Мадриде с «Атлетико» (25-го числа, 22:30).
Ла Лига 2024/2025. 1-й тур
15 августа
- Атлетик – Хетафе – 1:1
- Бетис – Жирона – 1:1
16 августа
- Сельта – Алавес – 2:1
- Лас-Пальмас – Севилья – 2:2
17 августа
- Осасуна – Леганес – 1:1
- Валенсия – Барселона – 1:2
18 августа
- Реал Сосьедад – Райо Вальекано – 1:2
- Мальорка – Реал Мадрид – 1:1
19 августа
- Вальядолид – Эспаньол – 1:0
- Вильярреал – Атлетико – 2:2
Турнирная таблица
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