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Украина. Первая лига
19 августа 2024, 22:59 | Обновлено 19 августа 2024, 23:22
388
0

Они хотят в УПЛ. Известный бизнесмен стал спонсором тернопольской Нивы

Ранее Роман Михайлив был руководителем ФК «Львов»

19 августа 2024, 22:59 | Обновлено 19 августа 2024, 23:22
388
0
Они хотят в УПЛ. Известный бизнесмен стал спонсором тернопольской Нивы
ФК Львов. Роман Михайлив

Спонсором тернопольской «Нивы» стал известный бизнесмен Роман Михайлив.

Футбольный журналист Владимир Зверов рассказал подробности:

«Тернопольский клуб еще в начале года начали связывать с известным бизнесменом Романом Михайливым, который был руководителем ФК «Львов».

Говорили, что он будет финансировать клуб, хотя официальных данных нет. Команда играет в Первой лиге, тренируется на базе.

В планах команды – построение нового корпуса и создание полноценной учебно-тренировочной базы. Есть желание – привести в порядок инфраструктуру, а затем ставить задачу выхода в УПЛ».

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Роман Михайлив Нива Тернополь спонсоры Первая лига Украины Владимир Зверов Львов
Николай Степанов Источник: Профутбол Digital
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