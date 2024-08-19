Они хотят в УПЛ. Известный бизнесмен стал спонсором тернопольской Нивы

Спонсором тернопольской «Нивы» стал известный бизнесмен Роман Михайлив.

Футбольный журналист Владимир Зверов рассказал подробности:

«Тернопольский клуб еще в начале года начали связывать с известным бизнесменом Романом Михайливым, который был руководителем ФК «Львов».

Говорили, что он будет финансировать клуб, хотя официальных данных нет. Команда играет в Первой лиге, тренируется на базе.

В планах команды – построение нового корпуса и создание полноценной учебно-тренировочной базы. Есть желание – привести в порядок инфраструктуру, а затем ставить задачу выхода в УПЛ».