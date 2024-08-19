Они хотят в УПЛ. Известный бизнесмен стал спонсором тернопольской Нивы
Ранее Роман Михайлив был руководителем ФК «Львов»
Спонсором тернопольской «Нивы» стал известный бизнесмен Роман Михайлив.
Футбольный журналист Владимир Зверов рассказал подробности:
«Тернопольский клуб еще в начале года начали связывать с известным бизнесменом Романом Михайливым, который был руководителем ФК «Львов».
Говорили, что он будет финансировать клуб, хотя официальных данных нет. Команда играет в Первой лиге, тренируется на базе.
В планах команды – построение нового корпуса и создание полноценной учебно-тренировочной базы. Есть желание – привести в порядок инфраструктуру, а затем ставить задачу выхода в УПЛ».
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