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Украина. Премьер лига
29 марта 2024, 14:53 | Обновлено 29 марта 2024, 14:54
892
1

Михайлив рассказал, действительно ли он планирует возродить ФК Львов

Функционер считает, что рано о чем-то говорить

29 марта 2024, 14:53 | Обновлено 29 марта 2024, 14:54
892
1
Михайлив рассказал, действительно ли он планирует возродить ФК Львов
ЛАФ. Роман Михайлив

Президент ДЮСШ «Львов» Роман Михайлив рассказал, действительно ли он планирует возродить ФК «Львов».

– Правда ли, что Вы планируете возродить ФК «Львов», который начнет выступления во Второй лиге, и финансировать команду?

– По этому вопросу я сейчас ничего не могу сказать. Есть ли основания для этой информации? Основание есть, но все еще должно сложиться правильно. Надо узнать, будет ли это тот ФК «Львов», у которого куча долгов, или он не будет правопреемником. Поэтому еще рано о чем-то говорить. Многие пишут, что я был вице-президентом ПФК «Львов». Я никогда им не был, что может подтвердить устав и штат. Я долгое время занимаюсь детской школой и ничего касательного к руководящему составу ПФК «Львов» не имел. Мое влияние ограничивалось лишь тем, что наши дети играли в U-19. Сейчас наша школа сотрудничает с «Минаем», но я также не в руководящем составе закарпатского клуба.

– А вообще Вы разговаривали с владельцем ПФК Богданом Копытко на эту тему? Как он относится к возрождению клуба?

– Мне не о чем с ним говорить.

– Но есть долги старого ПФК «Львов».

– Ну и о чем мне с ним говорить?

– Я правильно понимаю, что Вы хотите сделать полный ребрендинг ФК «Львов», чтобы это была новая команда, которая не имеет отношения к долгам?

– Пока что я ничего не хочу. У меня есть детская школа, в которой есть много перспективных детей. Сейчас мы сотрудничаем с «Минаем», наши детки там играют за U-19. Дальше будем видеть.

– Но все же, есть ли надежда, что в следующем сезоне мы увидим ФК «Львов» во Второй лиге?

– Сейчас я не могу об этом говорить. Меня устраивает сотрудничество с «Минаем». Ранее идентичное сотрудничество у нас было с ПФК «Львов». Чтобы вы понимали, сейчас на нашей школе висит бан из-за долгов ПФК «Львов». Кстати, ПФК «Львов» должен нам деньги за нашего воспитанника Крушинского, которого они продали в «Полесье». Сейчас мы с ними судимся в футбольных и юридических инстанциях. У нас есть подтверждающие документы, согласно которых ПФК «Львов» должен был нам заплатить.

– Сколько Вам должны за Крушинского?

– Более трех миллионов.

– По поводу долга Вы не выходили на контракт с Копытком?

– Нет. Мы говорили еще давно о том, как развивать клуб и прочее. Но когда назначили Боровикова руководить ПФК «Львов», контакт с Копытко у меня закончился. Мы знаем, что потом произошло с клубом – долги и черт знает что. Когда Боровиков уже приходил, понабирал непонятных бразильцев и клуб два года мучился. Только ПФК «Львов» стал чувствовать себя лучше, снова позвали Боровикова. Можно сказать, что именно приход Боровикова убил ПФК «Львов». Поэтому я не собираюсь у кого-то спрашивать, стоит ли мне возрождать клуб. Если я захочу, то я его возрожу. А как он будет называться – ФК «Львов», ДЮСШ «Львов» – это уже другой вопрос. Сейчас будет неправильно об этом говорить, потому что мы сотрудничаем с «Минаем».

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Роман Михайлив Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Богдан Копытко Борис Крушинский Полесье Житомир Минай Алексей Боровиков
Источник Украинский футбол
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Комментарии 1
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DidOk
Так він же став президентом Ниви Тернопіль. Чи не став ? Проясніть це
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