Серьезная травма? Именитый клуб подпишет замену лидеру сборной Украины
«Бенфика» хочет подписать голкипера из-за травмы Анатолия Трубина
Пресс-служба португальской «Бенфики» поделилась информацией о травмированных игроках. В список попал и голкипер сборной Украины Анатолий Трубин. Сообщается, что у украинца растяжение связок левого голеностопного сустава.
По информации португальского журналиста Бруно Андраде, восстановление Трубина может занять длительное время. Португальский клуб не намерен выпускать в старте дублера Трубина Самуэля Соареша, поэтому «орлы» сделают незапланированный трансфер – выйдут на рынок свободных агентов и подпишут вратаря, который станет основным в отсутствие Анатолия.
Ранее известный спортивный врач Дмитрий Бабелюк оценил характер травмы украинского вратаря лиссабонской «Бенфики» Анатолия Трубина и дал свой прогноз по его восстановлению.
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