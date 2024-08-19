Серьезная травма? Именитый клуб подпишет замену лидеру сборной Украины

Пресс-служба португальской «Бенфики» поделилась информацией о травмированных игроках. В список попал и голкипер сборной Украины Анатолий Трубин. Сообщается, что у украинца растяжение связок левого голеностопного сустава.

По информации португальского журналиста Бруно Андраде, восстановление Трубина может занять длительное время. Португальский клуб не намерен выпускать в старте дублера Трубина Самуэля Соареша, поэтому «орлы» сделают незапланированный трансфер – выйдут на рынок свободных агентов и подпишут вратаря, который станет основным в отсутствие Анатолия.

Ранее известный спортивный врач Дмитрий Бабелюк оценил характер травмы украинского вратаря лиссабонской «Бенфики» Анатолия Трубина и дал свой прогноз по его восстановлению.