ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс спустя месяц работы распрощался с центрбеком
Игорь Снурницын даже не успел дебютировать за криворожский клуб
Криворожский клуб «Кривбасс» прекратил сотрудничество с 24-летним центральным защитником Игорем Снурницыным.
Контракт с футболистом прекращен досрочно по взаимному согласию сторон уже через месяц после подписания контракта.
Снурницын стал игроком «Кривбасса» в начале июля, однако официально дебютировать за новую команду не успел. Воспитанник донецкого футбола играл за красно-белых только в контрольных матчах.
Защитник попал в заявку «Кривбасса» в выездном матче 2 тура УПЛ против «Карпат», однако на поле так и не вышел.
В клубе «Кривбасс» поблагодарили Игоря за сотрудничество и пожелали успехов в дальнейшей карьере.
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