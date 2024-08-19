ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс спустя месяц работы распрощался с центрбеком

Криворожский клуб «Кривбасс» прекратил сотрудничество с 24-летним центральным защитником Игорем Снурницыным.

Контракт с футболистом прекращен досрочно по взаимному согласию сторон уже через месяц после подписания контракта.

Снурницын стал игроком «Кривбасса» в начале июля, однако официально дебютировать за новую команду не успел. Воспитанник донецкого футбола играл за красно-белых только в контрольных матчах.

Защитник попал в заявку «Кривбасса» в выездном матче 2 тура УПЛ против «Карпат», однако на поле так и не вышел.

В клубе «Кривбасс» поблагодарили Игоря за сотрудничество и пожелали успехов в дальнейшей карьере.