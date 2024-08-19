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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс спустя месяц работы распрощался с центрбеком
Украина. Премьер лига
19 августа 2024, 22:40 | Обновлено 19 августа 2024, 22:46
1231
1

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс спустя месяц работы распрощался с центрбеком

Игорь Снурницын даже не успел дебютировать за криворожский клуб

19 августа 2024, 22:40 | Обновлено 19 августа 2024, 22:46
1231
1
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс спустя месяц работы распрощался с центрбеком
ФК Кривбасс. Игорь Снурницын

Криворожский клуб «Кривбасс» прекратил сотрудничество с 24-летним центральным защитником Игорем Снурницыным.

Контракт с футболистом прекращен досрочно по взаимному согласию сторон уже через месяц после подписания контракта.

Снурницын стал игроком «Кривбасса» в начале июля, однако официально дебютировать за новую команду не успел. Воспитанник донецкого футбола играл за красно-белых только в контрольных матчах.

Защитник попал в заявку «Кривбасса» в выездном матче 2 тура УПЛ против «Карпат», однако на поле так и не вышел.

В клубе «Кривбасс» поблагодарили Игоря за сотрудничество и пожелали успехов в дальнейшей карьере.

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Николай Степанов Источник: ФК Кривбасс
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Falko
Чому фоточег так мало? Я нарахував усього 55 копій "Дякуємо за співпрацю" із кривбасівського стаграму. Треба більше фоточег.
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