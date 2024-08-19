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Украина. Премьер лига
19 августа 2024, 21:23 | Обновлено 19 августа 2024, 21:33
374
0

Сделана операция. Стало известно, на сколько времени выбыл легионер ЛНЗ

Эйнел Соареш вернется к полноценным тренировкам в ноябре

19 августа 2024, 21:23 | Обновлено 19 августа 2024, 21:33
374
0
Сделана операция. Стало известно, на сколько времени выбыл легионер ЛНЗ
ФК ЛНЗ. Эйнел Соареш

Стало известно, что легионер черкасского клуба ЛНЗ Эйнел Соареш выбыл минимум на 2 месяца.

Травма, полученная им в матче 2-го тура против Александрии, оказалась достаточно серьезной, сообщает ТаТоТаке.

25-летнему вингеру ЛНЗ из Кабо-Верде сделана операция на приводящей мышце бедра.

По прогнозам врачей, 24-летний хавбек вернется к полноценным тренировкам в ноябре.

В прошлом сезоне Соареш провел за ЛНЗ 10 матчей и забил 2 гола. В текущем сезоне он отыграл 2 поединка.

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Эйнел Соареш ЛНЗ Черкассы травма Украинская Премьер-лига операция чемпионат Украины по футболу травма бедра
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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