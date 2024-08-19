Сделана операция. Стало известно, на сколько времени выбыл легионер ЛНЗ

Стало известно, что легионер черкасского клуба ЛНЗ Эйнел Соареш выбыл минимум на 2 месяца.

Травма, полученная им в матче 2-го тура против Александрии, оказалась достаточно серьезной, сообщает ТаТоТаке.

25-летнему вингеру ЛНЗ из Кабо-Верде сделана операция на приводящей мышце бедра.

По прогнозам врачей, 24-летний хавбек вернется к полноценным тренировкам в ноябре.

В прошлом сезоне Соареш провел за ЛНЗ 10 матчей и забил 2 гола. В текущем сезоне он отыграл 2 поединка.