Сделана операция. Стало известно, на сколько времени выбыл легионер ЛНЗ
Эйнел Соареш вернется к полноценным тренировкам в ноябре
Стало известно, что легионер черкасского клуба ЛНЗ Эйнел Соареш выбыл минимум на 2 месяца.
Травма, полученная им в матче 2-го тура против Александрии, оказалась достаточно серьезной, сообщает ТаТоТаке.
25-летнему вингеру ЛНЗ из Кабо-Верде сделана операция на приводящей мышце бедра.
По прогнозам врачей, 24-летний хавбек вернется к полноценным тренировкам в ноябре.
В прошлом сезоне Соареш провел за ЛНЗ 10 матчей и забил 2 гола. В текущем сезоне он отыграл 2 поединка.
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