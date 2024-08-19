КАРРАСКО: «У Соареша была операция. Хотим посвятить победу над Рухом ему»

18 августа состоялся матч 3-го тура УПЛ 2024/25 между командами ЛНЗ Черкассы и Рух Львов. Игра завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

После завершения встречи наставник черкасского коллектива Андрес Карраско прокомментировал победу своих подопечных в эфире УПЛ-ТВ:

– У нас была очень хорошая реакция после того, как мы пропустили. Игра была очень равная, у обеих команд были моменты. Я очень горжусь командой, что они не опустили руки, продолжили давить. Мы боролись до конца и благодаря этому одержали победу.

– Почему нет в заявке Эйнела Соареша, что с ним случилось?

– У него была операция на этой неделе. Это то, что мы должны принять и идти дальше. В последней игре мы должны его заменить, и ему сделали операцию после этого. Мы хотим посвятить эту победу ему.

– Сегодня вышел также Фрэнсис Момо – ваш новичок. Он даже принял участие в забитом голе. Как вы оцениваете его дебют?

– Я не хочу говорить только об одном игроке, потому что это работа всей команды. Но это правда, что он будет для нас очень хорошим усилением.

– Какая травма у Марка Ассинора? Пишут, что могут быть «кресты».

– У нас еще нет информации об этом. Он пройдет обследование, чтобы лучше понять, что случилось. Но надеемся, что это не очень тяжелая травма, потому что он нам очень нужен, – сказал Карраско.

Видео голов и обзор матча