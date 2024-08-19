Новый спонсор не успевает прислать форму сборной Украины к играм в сентябре

У сборной Украины до сих пор не решены вопросы относительно новой игровой формы. Дело в том, что контракт с новым техническим спонсором Adidas до сих пор не финализирован, сообщает футбольный журналист Игорь Бурбас.

В немецкой компании четко дали понять, что не успевают пригнать в Украину фуру с новой экипировкой. Это стало вызовом для руководства УАФ, у которого остается два варианта.

Или просить Adidas привезти форму прямо на матч с Албанией 7 сентября, и такая просьба уже была направлена. Или же, в случае отказа, выходить играть в остатках формы Joma, контракт с которой на тот момент уже истечет.