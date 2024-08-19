Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новый спонсор не успевает прислать форму сборной Украины к играм в сентябре
Лига наций
19 августа 2024, 20:53 | Обновлено 19 августа 2024, 21:19
681
1

Новый спонсор не успевает прислать форму сборной Украины к играм в сентябре

Контракт с новым техническим спонсором Adidas до сих пор не финализирован

19 августа 2024, 20:53 | Обновлено 19 августа 2024, 21:19
681
1
Новый спонсор не успевает прислать форму сборной Украины к играм в сентябре
Getty Images/Global Images Ukraine

У сборной Украины до сих пор не решены вопросы относительно новой игровой формы. Дело в том, что контракт с новым техническим спонсором Adidas до сих пор не финализирован, сообщает футбольный журналист Игорь Бурбас.

В немецкой компании четко дали понять, что не успевают пригнать в Украину фуру с новой экипировкой. Это стало вызовом для руководства УАФ, у которого остается два варианта.

Или просить Adidas привезти форму прямо на матч с Албанией 7 сентября, и такая просьба уже была направлена. Или же, в случае отказа, выходить играть в остатках формы Joma, контракт с которой на тот момент уже истечет.

По теме:
Источник: вингер Шахтера дал согласие перейти из Колоса в ЛНЗ
Стало известно, в какой форме Украина сыграет в Лиге наций в сентябре
Ротань назвал игроков, которые готовы к вызову в сборную Украины
сборная Украины по футболу Adidas игровая форма Joma Лига наций Игорь Бурбас
Николай Степанов Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: ван Леувен в ближайшие дни станет тренером команды Первой лиги
Футбол | 19 августа 2024, 21:30 0
Источник: ван Леувен в ближайшие дни станет тренером команды Первой лиги
Источник: ван Леувен в ближайшие дни станет тренером команды Первой лиги

Металлист 1925 хочет поскорее объявить о назначении тренера

Все плохо? Стала известна оценка Довбика за дебютный матч за Рому в Серии А
Футбол | 19 августа 2024, 01:52 2
Все плохо? Стала известна оценка Довбика за дебютный матч за Рому в Серии А
Все плохо? Стала известна оценка Довбика за дебютный матч за Рому в Серии А

Артем отыграл 90 минут за римлян в ничейном поединке 1-го тура против Кальяри (0:0)

Жена Судакова рассказала, куда хочет перейти хавбек Шахтера
Футбол | 19.08.2024, 19:29
Жена Судакова рассказала, куда хочет перейти хавбек Шахтера
Жена Судакова рассказала, куда хочет перейти хавбек Шахтера
Турнирная таблица УПЛ. Уникальная плотность: 7 команд набрали по 6 очков
Футбол | 19.08.2024, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Уникальная плотность: 7 команд набрали по 6 очков
Турнирная таблица УПЛ. Уникальная плотность: 7 команд набрали по 6 очков
Главный тренер Левого Берега прокомментировал скандальный гол Шахтера
Футбол | 19.08.2024, 02:17
Главный тренер Левого Берега прокомментировал скандальный гол Шахтера
Главный тренер Левого Берега прокомментировал скандальный гол Шахтера
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MrStepanovM .
дойче орнунг?!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Быстрый пропущенный не помешал. Динамо переиграло Карпаты во Львове
Быстрый пропущенный не помешал. Динамо переиграло Карпаты во Львове
17.08.2024, 19:56 173
Футбол
Сразу 2 футбольные сборные согласились провести товарищеские игры с россией
Сразу 2 футбольные сборные согласились провести товарищеские игры с россией
19.08.2024, 14:47 3
Футбол
Ярмоленко повторил рекорд Шацких
Ярмоленко повторил рекорд Шацких
18.08.2024, 13:03
Футбол
«Если быть честным...» Экс-чемпион назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Если быть честным...» Экс-чемпион назвал победителя реванша Усик – Фьюри
18.08.2024, 12:03 1
Бокс
Шовковский оценил победу Динамо над Карпатами, ротацию и матч ЛЧ
Шовковский оценил победу Динамо над Карпатами, ротацию и матч ЛЧ
17.08.2024, 20:10 25
Футбол
Карпаты – Динамо – 1:3. Видео голов и обзор матча
Карпаты – Динамо – 1:3. Видео голов и обзор матча
17.08.2024, 20:26 11
Футбол
Второй финал за 2 недели. Определена вторая финалистка турнира в Цинциннати
Второй финал за 2 недели. Определена вторая финалистка турнира в Цинциннати
19.08.2024, 01:32 3
Теннис
ФОТО. А не было ли офсайда? Обнародован четкий кадр перед голом Шахтера
ФОТО. А не было ли офсайда? Обнародован четкий кадр перед голом Шахтера
18.08.2024, 22:41 64
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем