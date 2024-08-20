Месси выше Мбаппе. Назван главный фаворит на Золотой мяч 2024 года
Портал Score90 высоко оценивает Винисиуса Жуниора
Авторитетный портал Score 90 обнародовал обновленные шансы футболистов на Золотой мяч.
Больше всего шансов выиграть Золотой мяч у бразильского вингера «Реала» Винисиуса Жуниора – 40%. Второе место у лучшего игрока Евро-2024 испанца Родри из «Манчестер Сити» – 24%.
После Евро-2024 существенно уменьшились шансы у английской звезды «Реала» Джуда Беллингема – 9%. В рейтинг также попали Дани Карвахаль из «Реала» (6%), Ламин Ямал (3%) и Лионель Месси из «Интер Майами» (2%).
Шансы звездного нападающего «Реала» Килиана Мбаппе на Золотой мяч 2024 составляют 1%.
Ранее Карло Анчелотти рассказал, кто должен выиграть Золотой мяч.
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