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20 августа 2024, 00:55 |
192
0

Месси выше Мбаппе. Назван главный фаворит на Золотой мяч 2024 года

Портал Score90 высоко оценивает Винисиуса Жуниора

20 августа 2024, 00:55 |
192
0
Месси выше Мбаппе. Назван главный фаворит на Золотой мяч 2024 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Авторитетный портал Score 90 обнародовал обновленные шансы футболистов на Золотой мяч.

Больше всего шансов выиграть Золотой мяч у бразильского вингера «Реала» Винисиуса Жуниора – 40%. Второе место у лучшего игрока Евро-2024 испанца Родри из «Манчестер Сити» – 24%.

После Евро-2024 существенно уменьшились шансы у английской звезды «Реала» Джуда Беллингема – 9%. В рейтинг также попали Дани Карвахаль из «Реала» (6%), Ламин Ямал (3%) и Лионель Месси из «Интер Майами» (2%).

Шансы звездного нападающего «Реала» Килиана Мбаппе на Золотой мяч 2024 составляют 1%.

Ранее Карло Анчелотти рассказал, кто должен выиграть Золотой мяч.

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Золотой мяч Лионель Месси Дани Карвахаль Родри Винисиус Жуниор Джуд Беллингем
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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