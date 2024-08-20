Месси выше Мбаппе. Назван главный фаворит на Золотой мяч 2024 года

Авторитетный портал Score 90 обнародовал обновленные шансы футболистов на Золотой мяч.

Больше всего шансов выиграть Золотой мяч у бразильского вингера «Реала» Винисиуса Жуниора – 40%. Второе место у лучшего игрока Евро-2024 испанца Родри из «Манчестер Сити» – 24%.

После Евро-2024 существенно уменьшились шансы у английской звезды «Реала» Джуда Беллингема – 9%. В рейтинг также попали Дани Карвахаль из «Реала» (6%), Ламин Ямал (3%) и Лионель Месси из «Интер Майами» (2%).

Шансы звездного нападающего «Реала» Килиана Мбаппе на Золотой мяч 2024 составляют 1%.

Ранее Карло Анчелотти рассказал, кто должен выиграть Золотой мяч.