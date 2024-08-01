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Испания
01 августа 2024, 18:25 |
441
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Легендарный тренер рассказал кто должен выиграть Золотой мяч

Карло Анчелотти считает, что приз заслужил Винисиус

01 августа 2024, 18:25 |
441
0
Легендарный тренер рассказал кто должен выиграть Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Золотой мяч

Легендарный тренер Карло Анчелотти поделился мнением о претендентах на «Золотой мяч» в 2024 году.

«Полагаю, что Винисиус имеет наибольшие шансы на победу. Нельзя не отметить выдающийся сезон Карвахаля – он стал чемпионом Испании, выиграл Лигу чемпионов, отметившись голом в финале, а также завоевал титул чемпиона Европы. Однако Винисиус – это молодой талант с превосходной репутацией. Он не только выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов, но и отличился забитым мячом в финале, а также оформил дубль в Мюнхене.

Джуд Беллингем тоже провел блестящий сезон – триумф в Лиге чемпионов и чемпионате Испании. Он стал настоящим открытием и был признан лучшим игроком Ла Лиги. Нельзя забывать и о Родри – это исключительно талантливый полузащитник, один из лучших в своем амплуа, отличающийся стабильностью выступлений».

Раннее Гвардиола оценил возможное завоевание Золотого мяча подопечным из «Ман Сити».

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Золотой мяч Карло Анчелотти Винисиус Жуниор Джуд Беллингем
Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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