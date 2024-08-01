Легендарный тренер рассказал кто должен выиграть Золотой мяч
Карло Анчелотти считает, что приз заслужил Винисиус
Легендарный тренер Карло Анчелотти поделился мнением о претендентах на «Золотой мяч» в 2024 году.
«Полагаю, что Винисиус имеет наибольшие шансы на победу. Нельзя не отметить выдающийся сезон Карвахаля – он стал чемпионом Испании, выиграл Лигу чемпионов, отметившись голом в финале, а также завоевал титул чемпиона Европы. Однако Винисиус – это молодой талант с превосходной репутацией. Он не только выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов, но и отличился забитым мячом в финале, а также оформил дубль в Мюнхене.
Джуд Беллингем тоже провел блестящий сезон – триумф в Лиге чемпионов и чемпионате Испании. Он стал настоящим открытием и был признан лучшим игроком Ла Лиги. Нельзя забывать и о Родри – это исключительно талантливый полузащитник, один из лучших в своем амплуа, отличающийся стабильностью выступлений».
Раннее Гвардиола оценил возможное завоевание Золотого мяча подопечным из «Ман Сити».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Анджела Карини не захотела продолжать поединок против сменившей пол Иман Хелиф
Поединок состоится 31 июля, ориентировочное время начала встречи – 21:30 по Киеву