Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жозе МОУРИНЬО: «Я не волшебник, я просто опытный»
Турция
19 августа 2024, 17:17 |
283
0

Жозе МОУРИНЬО: «Я не волшебник, я просто опытный»

Тренер «Фенербахче» – об адаптации к турецкому футболу

19 августа 2024, 17:17 |
283
0
Жозе МОУРИНЬО: «Я не волшебник, я просто опытный»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо рассказал о своей адаптации к турецкому футболу:

«Страсть, любовь, энтузиазм полностью совпадают с моей страстью к футболу. Есть и другие вещи, которые мне неподвластны, они связаны с культурой.

Похоже, что это я должен адаптироваться, а не наоборот. Я приехал сюда, я иностранец. Я не собираюсь менять положение вещей. Мне нужно адаптироваться... Я не волшебник, я просто опытный».

Ранее «Фенербахче» вылетел в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов от «Лилля».

По теме:
Желание Моуриньо. Фенербахче нацелился на звезду Барселоны
С кем сыграет Динамо? Итоги 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
ВИДЕО. Как Моуриньо с Фенербахче вылетел из Лиги чемпионов
Жозе Моуриньо Фенербахче чемпионат Турции по футболу
Олег Дидух Источник: ESPN
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица УПЛ. Уникальная плотность: 7 команд набрали по 6 очков
Футбол | 19 августа 2024, 06:23 15
Турнирная таблица УПЛ. Уникальная плотность: 7 команд набрали по 6 очков
Турнирная таблица УПЛ. Уникальная плотность: 7 команд набрали по 6 очков

После трех туров в топ-3 входят команды Александрия, Шахтер и Динамо

ФОТО. А не было ли офсайда? Обнародован четкий кадр перед голом Шахтера
Футбол | 18 августа 2024, 22:41 58
ФОТО. А не было ли офсайда? Обнародован четкий кадр перед голом Шахтера
ФОТО. А не было ли офсайда? Обнародован четкий кадр перед голом Шахтера

Даниил Сикан принес победу горнякам в матче против Левого Берега (1:0) во 2-м туре УПЛ

Назван европейский гранд, который до конца лета попытается купить Цыганкова
Футбол | 19.08.2024, 08:19
Назван европейский гранд, который до конца лета попытается купить Цыганкова
Назван европейский гранд, который до конца лета попытается купить Цыганкова
«Я знал». Сикан высказался о возможном офсайде в моменте со своим голом
Футбол | 19.08.2024, 15:22
«Я знал». Сикан высказался о возможном офсайде в моменте со своим голом
«Я знал». Сикан высказался о возможном офсайде в моменте со своим голом
ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала скандального хавбека сборной Сербии
Футбол | 19.08.2024, 14:44
ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала скандального хавбека сборной Сербии
ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала скандального хавбека сборной Сербии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известные украинские игроки выступают в чемпионате оккупированного Крыма
Известные украинские игроки выступают в чемпионате оккупированного Крыма
18.08.2024, 16:43 7
Футбол
Не Свентек. Стала известна первая финалистка супертурнира в Цинциннати
Не Свентек. Стала известна первая финалистка супертурнира в Цинциннати
18.08.2024, 20:07 9
Теннис
Шовковский о победе над Карпатами, Себальосе, ЛЧ и переносе матчей
Шовковский о победе над Карпатами, Себальосе, ЛЧ и переносе матчей
17.08.2024, 21:23 7
Футбол
Именитый Боб Арум назвал лучшего боксера мира за последние 60 лет 
Именитый Боб Арум назвал лучшего боксера мира за последние 60 лет 
19.08.2024, 07:42 5
Бокс
Ярмоленко повторил рекорд Шацких
Ярмоленко повторил рекорд Шацких
18.08.2024, 13:03
Футбол
Второй финал за 2 недели. Определена вторая финалистка турнира в Цинциннати
Второй финал за 2 недели. Определена вторая финалистка турнира в Цинциннати
19.08.2024, 01:32 3
Теннис
Лунин отреагировал на пропущенный гол Куртуа в первом матче Реала в Ла Лиге
Лунин отреагировал на пропущенный гол Куртуа в первом матче Реала в Ла Лиге
19.08.2024, 07:35 3
Футбол
Боксировал одной рукой. Деревянченко по очкам проиграл Мбилли
Боксировал одной рукой. Деревянченко по очкам проиграл Мбилли
18.08.2024, 07:00 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем