Жозе МОУРИНЬО: «Я не волшебник, я просто опытный»
Тренер «Фенербахче» – об адаптации к турецкому футболу
Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо рассказал о своей адаптации к турецкому футболу:
«Страсть, любовь, энтузиазм полностью совпадают с моей страстью к футболу. Есть и другие вещи, которые мне неподвластны, они связаны с культурой.
Похоже, что это я должен адаптироваться, а не наоборот. Я приехал сюда, я иностранец. Я не собираюсь менять положение вещей. Мне нужно адаптироваться... Я не волшебник, я просто опытный».
Ранее «Фенербахче» вылетел в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов от «Лилля».
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