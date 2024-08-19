Жозе МОУРИНЬО: «Я не волшебник, я просто опытный»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо рассказал о своей адаптации к турецкому футболу:

«Страсть, любовь, энтузиазм полностью совпадают с моей страстью к футболу. Есть и другие вещи, которые мне неподвластны, они связаны с культурой.

Похоже, что это я должен адаптироваться, а не наоборот. Я приехал сюда, я иностранец. Я не собираюсь менять положение вещей. Мне нужно адаптироваться... Я не волшебник, я просто опытный».

Ранее «Фенербахче» вылетел в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов от «Лилля».