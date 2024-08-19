ОФИЦИАЛЬНО. Анри покинул пост тренера молодежной сборной Франции

Федерация футбола Франции официально сообщила о прекращении сотрудничества с легендарным Тьерри Анри. 47-летний специалист покинул посты главного тренера молодежной сборной U-21 и олимпийской сборной Франции.

Молодежную сборную Франции Анри возглавлял с 2023 года. С олимпийской сборной завоевал серебро домашних Игр в Париже, в финале в дополнительное время проиграв Испании со счетом 3:5.

Ранее в своей тренерской карьере Анри возглавлял «Монако», «Монреаль Импэкт», молодежную команду «Арсенала» U-19, а также работал ассистентом главного тренера сборной Бельгии.