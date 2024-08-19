ОФИЦИАЛЬНО. Анри покинул пост тренера молодежной сборной Франции
Легендарный экс-форвард возглавлял сборную U-21 и олимпийскую сборную
Федерация футбола Франции официально сообщила о прекращении сотрудничества с легендарным Тьерри Анри. 47-летний специалист покинул посты главного тренера молодежной сборной U-21 и олимпийской сборной Франции.
Молодежную сборную Франции Анри возглавлял с 2023 года. С олимпийской сборной завоевал серебро домашних Игр в Париже, в финале в дополнительное время проиграв Испании со счетом 3:5.
Ранее в своей тренерской карьере Анри возглавлял «Монако», «Монреаль Импэкт», молодежную команду «Арсенала» U-19, а также работал ассистентом главного тренера сборной Бельгии.
Thierry Henry quitte son poste de sélectionneur des Espoirs 👋— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) August 19, 2024
Merci pour cette médaille Olympique 🥈 et bonne chance pour la suite de votre carrière, coach 💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/UOqQsoMQO3
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