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Молодежные турниры
19 августа 2024, 16:45 | Обновлено 19 августа 2024, 17:30
634
0

ОФИЦИАЛЬНО. Анри покинул пост тренера молодежной сборной Франции

Легендарный экс-форвард возглавлял сборную U-21 и олимпийскую сборную

19 августа 2024, 16:45 | Обновлено 19 августа 2024, 17:30
634
0
ОФИЦИАЛЬНО. Анри покинул пост тренера молодежной сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьерри Анри

Федерация футбола Франции официально сообщила о прекращении сотрудничества с легендарным Тьерри Анри. 47-летний специалист покинул посты главного тренера молодежной сборной U-21 и олимпийской сборной Франции.

Молодежную сборную Франции Анри возглавлял с 2023 года. С олимпийской сборной завоевал серебро домашних Игр в Париже, в финале в дополнительное время проиграв Испании со счетом 3:5.

Ранее в своей тренерской карьере Анри возглавлял «Монако», «Монреаль Импэкт», молодежную команду «Арсенала» U-19, а также работал ассистентом главного тренера сборной Бельгии.

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Тьерри Анри сборная Франции по футболу U-21 сборная Франции по футболу U-23
Олег Дидух Источник: Федерация футбола Франции
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