Ювентус хочет продать своего вингера в АПЛ

«Ювентус» планирует до конца нынешнего трансферного окна избавиться от вингера сборной Сербии Филипа Костича, который не входит в планы главного тренера команды Тиаго Мотты.

По информации авторитетного итальянского инсайдера Николо Скиры, туринский клуб надеется продать Костича в АПЛ. Агент 31-летнего серба сейчас находится в Англии и пытается найти клуб для своего клиента.

Костич выступает за «Ювентус» с лета 2022 года. В прошлом сезоне на его счету 4 ассиста в 33 матчах за «Старую синьору» во всех турнирах.