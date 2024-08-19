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  4. Ювентус хочет продать своего вингера в АПЛ
Англия
19 августа 2024, 16:10 |
627
0

Ювентус хочет продать своего вингера в АПЛ

Филип Костич не входит в планы Тиаго Мотты

19 августа 2024, 16:10 |
627
0
Ювентус хочет продать своего вингера в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Филип Костич

«Ювентус» планирует до конца нынешнего трансферного окна избавиться от вингера сборной Сербии Филипа Костича, который не входит в планы главного тренера команды Тиаго Мотты.

По информации авторитетного итальянского инсайдера Николо Скиры, туринский клуб надеется продать Костича в АПЛ. Агент 31-летнего серба сейчас находится в Англии и пытается найти клуб для своего клиента.

Костич выступает за «Ювентус» с лета 2022 года. В прошлом сезоне на его счету 4 ассиста в 33 матчах за «Старую синьору» во всех турнирах.

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Ювентус Филип Костич трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Николо Скира
Олег Дидух Источник: Николо Скира
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