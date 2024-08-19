Ювентус хочет продать своего вингера в АПЛ
Филип Костич не входит в планы Тиаго Мотты
«Ювентус» планирует до конца нынешнего трансферного окна избавиться от вингера сборной Сербии Филипа Костича, который не входит в планы главного тренера команды Тиаго Мотты.
По информации авторитетного итальянского инсайдера Николо Скиры, туринский клуб надеется продать Костича в АПЛ. Агент 31-летнего серба сейчас находится в Англии и пытается найти клуб для своего клиента.
Костич выступает за «Ювентус» с лета 2022 года. В прошлом сезоне на его счету 4 ассиста в 33 матчах за «Старую синьору» во всех турнирах.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Нападающий «Шахтера» убежден, что забитый мяч в ворота «Левого Берега» был чистым
Поединок состоится 19 августа в 22:00 по Киеву