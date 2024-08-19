Бартол ФРАНЬИЧ: «Мне действительно очень нравится Украина»

Хорватский опорный полузащитник Бартол Франьич прокомментировал свое дебют за «Шахтер» в матче УПЛ против «Левого Берега» (победа 1:0):

– Бартол, с победой! Это был твой первый официальный матч за «Шахтер». Какие впечатления от дебюта и какую оценку можешь дать себе и команде в игре с «Левым Берегом»?

– Игра действительно была сложной, и в определенных моментах было трудно, но самое важное, что мы продемонстрировали менталитет чемпионов, победителей и настоящий боевой характер, чтобы одерживать победы в дальнейшем. Первая игра – особенная для меня, учитывая, как сложно она проходила, но считаю, что мы должны продолжать в том же духе. Мог бы сыграть лучше в некоторых эпизодах, но это лишь моя первая игра - убежден, дальше будет только лучше.

– Ты постепенно знакомишься с УПЛ. Как можешь оценить уровень чемпионата?

– Первые две игры перед матчем с «Левым Берегом» были сложными, однако я уверен, что мы совершенствуемся в течение сезона. Самое важное, что мы не останавливаемся и достигаем результатов как на поле, так и за его пределами.

– Расскажи, как проходит твоя адаптация в Украине и как тебе наша страна?

– Мне действительно очень нравится Украина. Сначала чувствовал несколько смешанный спектр эмоций, но теперь я наслаждаюсь пребыванием в Киеве. Город замечательный, особенно приятные люди, которые меня окружают.