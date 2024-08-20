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  4. Перес определил главную трансферную цель Реала на 2025. Это мегавезда АПЛ
Испания
20 августа 2024, 01:48 |
358
0

Перес определил главную трансферную цель Реала на 2025. Это мегавезда АПЛ

Цель номер один для «сливочных» – Родри

20 августа 2024, 01:48 |
358
0
Перес определил главную трансферную цель Реала на 2025. Это мегавезда АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

Руководство «Реала» во главе с президентом клуба Флорентино Перес определили главную трансферную цель на летнее трансферное окно 2025 года.

По информации El gol Digital, «Реал» нацелен на усиление полузащиты. «Королевский клуб» нацелился на Родри, Перес считает, что испанец будет идеальным дополнение клуба. Родри, контракт у которого действует до лета 2027 года, пока не определился с будущим. На его выбор также может повлиять и Жузеп Гвардиола. Родри вряд ли покинет «Манчестер Сити», если испанский коуч останется.

В прошлом сезоне Родри провел 50 матчей, забил 9 голов и отдал 14 результативных передач.

Ранее УЕФА дисквалифицировал Родри на 1 матч за политическую кричалку.

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Дмитро Олійник Источник: El Gol Digital
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