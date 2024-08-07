УЕФА дисквалифицировал Родри и Морату на 1 матч за политическую кричалку

УЕФА официально принял решение дисквалифицировать на один матч двух игроков сборной Испании – полузащитника Родри и форварда Альваро Морату.

После победы Испании в финале Евро-2024 над Англией они громко скандировали политический лозунг «Гибралтар – это Испания». Данная территория является спорной, на нее претендуют Испания и Великобритания.

Родри и Мората наказаны за «несоблюдение общих принципов поведения, за нарушение основных правил достойного поведения, за использование спортивных мероприятий для заявлений неспортивного характера и за дискредитацию футбола как вида спорта и УЕФА в частности».

Таким образом, Родри и Мората пропустят матч сборной Испании в первом туре Лиги наций против Сербии 5 сентября.