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  4. УЕФА дисквалифицировал Родри и Морату на 1 матч за политическую кричалку
Чемпионат Европы
07 августа 2024, 15:28 |
854
0

УЕФА дисквалифицировал Родри и Морату на 1 матч за политическую кричалку

Лидеры сборной Испании скандировали «Гибралтар – это Испания»

07 августа 2024, 15:28 |
854
0
УЕФА дисквалифицировал Родри и Морату на 1 матч за политическую кричалку
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората (слева) и Родри (справа)

УЕФА официально принял решение дисквалифицировать на один матч двух игроков сборной Испании – полузащитника Родри и форварда Альваро Морату.

После победы Испании в финале Евро-2024 над Англией они громко скандировали политический лозунг «Гибралтар – это Испания». Данная территория является спорной, на нее претендуют Испания и Великобритания.

Родри и Мората наказаны за «несоблюдение общих принципов поведения, за нарушение основных правил достойного поведения, за использование спортивных мероприятий для заявлений неспортивного характера и за дискредитацию футбола как вида спорта и УЕФА в частности».

Таким образом, Родри и Мората пропустят матч сборной Испании в первом туре Лиги наций против Сербии 5 сентября.

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УЕФА сборная Испании по футболу Альваро Мората Родри дисквалификация
Олег Дидух Источник: УЕФА
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