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  4. «Я знал». Сикан высказался о возможном офсайде в моменте со своим голом
Украина. Премьер лига
19 августа 2024, 15:22 |
1021
6

«Я знал». Сикан высказался о возможном офсайде в моменте со своим голом

Нападающий «Шахтера» убежден, что забитый мяч в ворота «Левого Берега» был чистым

19 августа 2024, 15:22 |
1021
6
«Я знал». Сикан высказался о возможном офсайде в моменте со своим голом
ФК Шахтер

18 августа состоялся матч 3-го тура УПЛ 2024/25 между командами «Левый Берег» и «Шахтер» Донецк. Игра завершилась минимальной победой горняков 1:0.

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Единственный гол «горняков» вызвал много споров среди болельщиков из-за возможного офсайда автору забитого мяча Даниила Сикана. После поединка нападающий высказался по поводу этого эпизода:

«О чем я говорил с арбитром после забитого мяча? Про офсайд. Я знал, что гол чистый».

Ранее был обнародован четкий кадр возможного офсайда Даниила Сикана.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Даниил Сикан Левый Берег Киев Левый Берег - Шахтер офсайд (вне игры)
Дмитро Вербинський Источник: Sportarena
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Комментарии 6
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serhiy
"Ох уж ети сказки,ох уж ети сказочники".
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+1
Умник
Роберт Патрик, Рудгер Хауер, в фильме Роберта Земекиса "Линии Сикана".
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0
ViAn
Так, лінії намалював VAR. Але перевірку не пройшло, крива там лінія у 
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0
GloryUkraine
Чистий не гол, а офсайд.
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-1
👮м👮у👮с👮о👮р👮а👮
МуСора, зачем так возбудились, вы под возбудителем?
Может у вас есть желание пососать х#й у моей собаки?
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-2
FunnyCat_____
ахахххахахаха откуда?
если без линий там скорее офсайд, но окончательно разобраться невозможно???
или знал что судья при любых раскладах сделает гол "чистым"? может он об этом?
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-2
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