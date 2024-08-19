«Я знал». Сикан высказался о возможном офсайде в моменте со своим голом

18 августа состоялся матч 3-го тура УПЛ 2024/25 между командами «Левый Берег» и «Шахтер» Донецк. Игра завершилась минимальной победой горняков 1:0.

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Единственный гол «горняков» вызвал много споров среди болельщиков из-за возможного офсайда автору забитого мяча Даниила Сикана. После поединка нападающий высказался по поводу этого эпизода:

«О чем я говорил с арбитром после забитого мяча? Про офсайд. Я знал, что гол чистый».

Ранее был обнародован четкий кадр возможного офсайда Даниила Сикана.