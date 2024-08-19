Металлист 1925 подпишет экс-игрока Динамо Киев
Владислав Калитвинцев продолжит карьеру в Первой лиге
Украинский полузащитник Владислав Калитвинцев продолжит карьеру в «Металлисте 1925». Об этом сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.
По его информации, харьковский клуб выходил с предложением на Калитвинцева еще два месяца назад. После этого 31-летний хавбек получал предложения от «Александрии», «ЛНЗ» и «Черноморца», однако в итоге Владислав договорился с «Металлистом 1925».
Напомним, сейчас Калитвинцев находится в статусе свободного агента, его последним клубом была «Александрия». Ожидается, что подпись под контрактом с «Металлистом 1925» Калитвинцев поставит уже сегодня.
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