Металлист 1925 подпишет экс-игрока Динамо Киев

Украинский полузащитник Владислав Калитвинцев продолжит карьеру в «Металлисте 1925». Об этом сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По его информации, харьковский клуб выходил с предложением на Калитвинцева еще два месяца назад. После этого 31-летний хавбек получал предложения от «Александрии», «ЛНЗ» и «Черноморца», однако в итоге Владислав договорился с «Металлистом 1925».

Напомним, сейчас Калитвинцев находится в статусе свободного агента, его последним клубом была «Александрия». Ожидается, что подпись под контрактом с «Металлистом 1925» Калитвинцев поставит уже сегодня.