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  4. Металлист 1925 подпишет экс-игрока Динамо Киев
Украина. Первая лига
19 августа 2024, 15:04 |
1347
0

Металлист 1925 подпишет экс-игрока Динамо Киев

Владислав Калитвинцев продолжит карьеру в Первой лиге

19 августа 2024, 15:04 |
1347
0
Металлист 1925 подпишет экс-игрока Динамо Киев
УПЛ. Владислав Калитвинцев

Украинский полузащитник Владислав Калитвинцев продолжит карьеру в «Металлисте 1925». Об этом сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По его информации, харьковский клуб выходил с предложением на Калитвинцева еще два месяца назад. После этого 31-летний хавбек получал предложения от «Александрии», «ЛНЗ» и «Черноморца», однако в итоге Владислав договорился с «Металлистом 1925».

Напомним, сейчас Калитвинцев находится в статусе свободного агента, его последним клубом была «Александрия». Ожидается, что подпись под контрактом с «Металлистом 1925» Калитвинцев поставит уже сегодня.

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Владислав Калитвинцев свободный агент Игорь Бурбас Металлист 1925
Олег Дидух Источник: Игорь Бурбас
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