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19 августа 2024, 14:47 |
4825
2

Сразу 2 футбольные сборные согласились провести товарищеские игры с россией

Со сборной страны 404 сыграют Таиланд и Вьетнам

19 августа 2024, 14:47 |
4825
2
Сразу 2 футбольные сборные согласились провести товарищеские игры с россией
Getty Images/Global Images Украина. Сборная Таиланда по футболу

Сборной России по футболу в связи с отстранением от участия во всех турнирах все сложнее подбирать себе соперников для контрольных матчей.

В ближайшее время представители страны-террориста сыграют два матча против сборной Таиланда и Вьетнама. Эти матчи состоятся в рамках товарищеского турнира во Вьетнаме.

После вторжения рашистов в Украину российская сборная не играла в официальных матчах. Согласились играть с россиянами товарищеские матчи только Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Иран, Ирак, Египет, Катар, Камерун, Кения, Куба, Сербия и Беларусь.

Ранее «Кривбасс» обратился в УЕФА с просьбой заменить главного арбитра первого матча плей-офф квалификации Лиги конференций против испанского «Бетиса».

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Olesya Lopunova
Плохо Коля Тищенко в Тайланде решил вопросы!)
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+3
COBA
Еліта світового футболу)))
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+1
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