Сразу 2 футбольные сборные согласились провести товарищеские игры с россией

Сборной России по футболу в связи с отстранением от участия во всех турнирах все сложнее подбирать себе соперников для контрольных матчей.

В ближайшее время представители страны-террориста сыграют два матча против сборной Таиланда и Вьетнама. Эти матчи состоятся в рамках товарищеского турнира во Вьетнаме.

После вторжения рашистов в Украину российская сборная не играла в официальных матчах. Согласились играть с россиянами товарищеские матчи только Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Иран, Ирак, Египет, Катар, Камерун, Кения, Куба, Сербия и Беларусь.

Ранее «Кривбасс» обратился в УЕФА с просьбой заменить главного арбитра первого матча плей-офф квалификации Лиги конференций против испанского «Бетиса».