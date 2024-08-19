Гура признался, что поразило его во время работы во главе Шерифа

Украинский тренер Юрий Гура в эксклюзивном интервью Sport.ua сделал признание о том, что сильнее всего поразило его во время работы с тираспольским «Шерифом».

– Что вас поразило во время пребывания в Приднестровье?

– Многое. Посетил легендарную Бендерскую крепость, в которой последние годы жизни провел гетман Иван Мазепа, оказавшийся там вместе с беглым шведским королем Карлом ХII после поражения в Полтавской битве. В той же крепости после смерти Мазепы новым гетманом войска Запорожского Филиппом Орликом была подписана первая Конституция Украины. Можете себе представить, какова историческая ценность этого документа. Впечатления после посещения Бендерской крепости, в которой была интересная экскурсия, остались незабываемыми. Побывал я и в Кицканском монастыре, где собрано немало святынь – в частности, серебряный с позолотой крест с частицей Животворящего Креста Господня. Также был приятно удивлен и традициями молдовских и приднестровских производителей пищевой промышленности.

Попробовав изготовленные по Госстандарту известные еще с давних времен напитки - «Крем-Соду», «Лимонад», «Тархун», «Буратино», получил истинное наслаждение. Они напомнили мне вкус детства. Пробовал я и молдовское сухое вино домашнего приготовления – очень понравилось. А еще знаменитые тираспольские коньяки завода «Kvint». Только не подумайте, что в Тирасполь я ездил, чтобы все три месяца пьянствовать (смеется).