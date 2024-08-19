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Украина. Премьер лига
19 августа 2024, 11:39 | Обновлено 19 августа 2024, 12:02
606
0

Лидер Динамо заявил о готовности команды играть на 3-й или 4-й день

Александр Пихаленок — о настрое коллектива

19 августа 2024, 11:39 | Обновлено 19 августа 2024, 12:02
606
0
Лидер Динамо заявил о готовности команды играть на 3-й или 4-й день
ФК Динамо Киев. Александр Пихаленок

Полузащитник «Динамо» Киев Александр Пихаленок дал оценку победе команды над «Карпатами» (3:1) в 3-м туре УПЛ сквозь призму ее нынешнего функционального состояния.

«У нас много игроков и равноценных замен. Поэтому мы готовы играть и на третий, и на четвертый день. Конечно, я очень рад, что забил Рейнджерс и Карпатам. Но нет разницы, кто забивает. Главное – победа нашей команды», – рассказал Пихаленок.

Ранее Пихаленок оценил силу «РБ Зальцбург» – очередного соперника «Динамо» по квалификации Лиги чемпионов.

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Александр Пихаленок Карпаты - Динамо Динамо Киев
Юрій Остроумов Источник: Профутбол Digital
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