Лидер Динамо заявил о готовности команды играть на 3-й или 4-й день

Полузащитник «Динамо» Киев Александр Пихаленок дал оценку победе команды над «Карпатами» (3:1) в 3-м туре УПЛ сквозь призму ее нынешнего функционального состояния.

«У нас много игроков и равноценных замен. Поэтому мы готовы играть и на третий, и на четвертый день. Конечно, я очень рад, что забил Рейнджерс и Карпатам. Но нет разницы, кто забивает. Главное – победа нашей команды», – рассказал Пихаленок.

Ранее Пихаленок оценил силу «РБ Зальцбург» – очередного соперника «Динамо» по квалификации Лиги чемпионов.