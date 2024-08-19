Франция19 августа 2024, 11:23 | Обновлено 19 августа 2024, 11:30
36
0
Соболь вернулся в Страсбург после аренды. И провел в резерве первый матч
Вторую половину предыдущего сезона Эдуард провел в бельгийском клубе Генк
19 августа 2024, 11:23 | Обновлено 19 августа 2024, 11:30
36
0
Украинский защитник Эдуард Соболь вернулся в французский клуб Страсбург после полугодичной аренды.
Вторую половину предыдущего сезона Эдуард провел в бельгийском клубе Генк.
Соболь провел в резерве первый матч французской Лиги 1, в котором Страсбург в гостях сыграл вничью с Монпелье (1:1).
Лига 1. 1-й тур. 18 августа
Монпелье – Страсбург – 1:1
Голы: Тежи Саванье, 67 (пен) – Хабиб Диарра, 58
Видео голов и обзор матча
События матча
67’
ГОЛ ! Мяч забил Тежи Саванье (Монпелье).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Хабиб Диарра (Страсбург).
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