Соболь вернулся в Страсбург после аренды. И провел в резерве первый матч

Украинский защитник Эдуард Соболь вернулся в французский клуб Страсбург после полугодичной аренды.

Вторую половину предыдущего сезона Эдуард провел в бельгийском клубе Генк.

Соболь провел в резерве первый матч французской Лиги 1, в котором Страсбург в гостях сыграл вничью с Монпелье (1:1).

Лига 1. 1-й тур. 18 августа

Монпелье – Страсбург – 1:1

Голы: Тежи Саванье, 67 (пен) – Хабиб Диарра, 58

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