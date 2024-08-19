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Чемпионат Франции
Монпелье
18.08.2024 18:00 – FT 1 : 1
Страсбург
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
19 августа 2024, 11:23 | Обновлено 19 августа 2024, 11:30
36
0

Соболь вернулся в Страсбург после аренды. И провел в резерве первый матч

Вторую половину предыдущего сезона Эдуард провел в бельгийском клубе Генк

19 августа 2024, 11:23 | Обновлено 19 августа 2024, 11:30
36
0
Соболь вернулся в Страсбург после аренды. И провел в резерве первый матч
ФК Страсбург. Эдуард Соболь

Украинский защитник Эдуард Соболь вернулся в французский клуб Страсбург после полугодичной аренды.

Вторую половину предыдущего сезона Эдуард провел в бельгийском клубе Генк.

Соболь провел в резерве первый матч французской Лиги 1, в котором Страсбург в гостях сыграл вничью с Монпелье (1:1).

Лига 1. 1-й тур. 18 августа

Монпелье – Страсбург – 1:1

Голы: Тежи Саванье, 67 (пен) – Хабиб Диарра, 58

Видео голов и обзор матча

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Тежи Саванье (Монпелье).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Хабиб Диарра (Страсбург).
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чемпионат Франции по футболу Генк Страсбург Эдуард Соболь Лига 1 (Франция) Монпелье
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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