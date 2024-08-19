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  4. Юлия Стародубцева – Виктория Хименес Касинцева. LIVE трансляция
US Open
19 августа 2024, 10:30 |
40
0

Юлия Стародубцева – Виктория Хименес Касинцева. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации на US Open

19 августа 2024, 10:30 |
40
0
Юлия Стародубцева – Виктория Хименес Касинцева. LIVE трансляция
ITF. Юлия Стародубцева

19 августа украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№147 WTA) начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата США по теннису.

В первом раунде отбора украинка сразится против Виктории Хименес Касинцевой (№190 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте №15 после матча Жорже – Тимофеева. Ориентировочное время начала поединка – 21:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Ольгой Данилович (№111 WTA) или Гао Синью (№224 WTA).

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Юлия Стародубцева Виктория Хименес Касинцева смотреть онлайн US Open 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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