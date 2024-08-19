Юлия Стародубцева – Виктория Хименес Касинцева. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации на US Open
19 августа украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№147 WTA) начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата США по теннису.
В первом раунде отбора украинка сразится против Виктории Хименес Касинцевой (№190 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте №15 после матча Жорже – Тимофеева. Ориентировочное время начала поединка – 21:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Ольгой Данилович (№111 WTA) или Гао Синью (№224 WTA).
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
РАСПИСАНИЕ ДНЯ
ТУРНИРНАЯ СЕТКА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Катерина в двух сетах одолела Хулию Гарсию Руис в финальном раунде отбора
Тренер «Челси» не дал украинцу ни минуты на поле