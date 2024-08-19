Юлия Стародубцева – Виктория Хименес Касинцева. LIVE трансляция

19 августа украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№147 WTA) начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата США по теннису.

В первом раунде отбора украинка сразится против Виктории Хименес Касинцевой (№190 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте №15 после матча Жорже – Тимофеева. Ориентировочное время начала поединка – 21:00 по Киеву.

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Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Ольгой Данилович (№111 WTA) или Гао Синью (№224 WTA).

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