Дарья Снигур – Валерия Савиных. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации на US Open
19 августа украинская теннисистка Дарья Снигур (№127 WTA) начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата США по теннису.
В первом раунде отбора украинка сразится против Валерии Савиных (№239 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте №16 после матча Албот – Барранко. Ориентировочное время начала поединка – 19:30 по Киеву.
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Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Акашей Урхобо (№316 WTA) или Присциллой Хон (№204 WTA).
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