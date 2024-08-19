Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Дарья Снигур – Валерия Савиных. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
19 августа 2024, 10:15 | Обновлено 19 августа 2024, 10:20
58
0

Дарья Снигур – Валерия Савиных. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации на US Open

19 августа 2024, 10:15 | Обновлено 19 августа 2024, 10:20
58
0
Дарья Снигур – Валерия Савиных. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

19 августа украинская теннисистка Дарья Снигур (№127 WTA) начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата США по теннису.

В первом раунде отбора украинка сразится против Валерии Савиных (№239 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте №16 после матча Албот – Барранко. Ориентировочное время начала поединка – 19:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Акашей Урхобо (№316 WTA) или Присциллой Хон (№204 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ

По теме:
Юлия Стародубцева – Виктория Хименес Касинцева. LIVE трансляция
Украинские теннисистки получили первых соперниц в квалификации US Open 2024
Чемпионка Уимблдона-2023 отказалась от участия в US Open 2024
смотреть онлайн Дарья Снигур Валерия Савиных US Open 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Прекрасно играет ногами». Украинский кипер поразил Анчелотти. Это не Лунин
Футбол | 19 августа 2024, 07:02 3
«Прекрасно играет ногами». Украинский кипер поразил Анчелотти. Это не Лунин
«Прекрасно играет ногами». Украинский кипер поразил Анчелотти. Это не Лунин

Итальянский тренер доволен игрой Ильи Волошина

Лунин отреагировал на пропущенный гол Куртуа в первом матче Реала в Ла Лиге
Футбол | 19 августа 2024, 07:35 2
Лунин отреагировал на пропущенный гол Куртуа в первом матче Реала в Ла Лиге
Лунин отреагировал на пропущенный гол Куртуа в первом матче Реала в Ла Лиге

18 августа королевский клуб с Тибо сыграл вничью в матче 1-го тура против Мальорки

Рубка Синнер vs Зверев, мегакамбек шоумена. Известны финалисты в Цинциннати
Теннис | 19.08.2024, 07:25
Рубка Синнер vs Зверев, мегакамбек шоумена. Известны финалисты в Цинциннати
Рубка Синнер vs Зверев, мегакамбек шоумена. Известны финалисты в Цинциннати
Заслуживает играть. Мареска высказался о Мудрике после поражения от Сити
Футбол | 18.08.2024, 22:26
Заслуживает играть. Мареска высказался о Мудрике после поражения от Сити
Заслуживает играть. Мареска высказался о Мудрике после поражения от Сити
Сикан принес извинения за празднование гола в ворота Левого берега
Футбол | 18.08.2024, 21:49
Сикан принес извинения за празднование гола в ворота Левого берега
Сикан принес извинения за празднование гола в ворота Левого берега
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Свентек. Стала известна первая финалистка супертурнира в Цинциннати
Не Свентек. Стала известна первая финалистка супертурнира в Цинциннати
18.08.2024, 20:07 8
Теннис
Быстрый пропущенный не помешал. Динамо переиграло Карпаты во Львове
Быстрый пропущенный не помешал. Динамо переиграло Карпаты во Львове
17.08.2024, 19:56 172
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Уникальная плотность: 7 команд набрали по 6 очков
Турнирная таблица УПЛ. Уникальная плотность: 7 команд набрали по 6 очков
19.08.2024, 06:23 13
Футбол
Ярмоленко повторил рекорд Шацких
Ярмоленко повторил рекорд Шацких
18.08.2024, 13:03
Футбол
Шовковский оценил победу Динамо над Карпатами, ротацию и матч ЛЧ
Шовковский оценил победу Динамо над Карпатами, ротацию и матч ЛЧ
17.08.2024, 20:10 24
Футбол
«Если быть честным...» Экс-чемпион назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Если быть честным...» Экс-чемпион назвал победителя реванша Усик – Фьюри
18.08.2024, 12:03
Бокс
Главный тренер Левого Берега прокомментировал скандальный гол Шахтера
Главный тренер Левого Берега прокомментировал скандальный гол Шахтера
19.08.2024, 02:17 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем