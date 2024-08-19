Дарья Снигур – Валерия Савиных. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 августа украинская теннисистка Дарья Снигур (№127 WTA) начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата США по теннису.

В первом раунде отбора украинка сразится против Валерии Савиных (№239 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте №16 после матча Албот – Барранко. Ориентировочное время начала поединка – 19:30 по Киеву.

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Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Акашей Урхобо (№316 WTA) или Присциллой Хон (№204 WTA).

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