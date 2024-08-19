Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сотрудник УПЛ-ТВ жестко раскритиковал игроков Кривбасса. Что произошло?
Украина. Премьер лига
19 августа 2024, 09:46 | Обновлено 19 августа 2024, 09:50
581
0

Сотрудник УПЛ-ТВ жестко раскритиковал игроков Кривбасса. Что произошло?

Футболисты криворожского клуба отказались давать флешинтервью после матча

19 августа 2024, 09:46 | Обновлено 19 августа 2024, 09:50
581
0
Сотрудник УПЛ-ТВ жестко раскритиковал игроков Кривбасса. Что произошло?
ФК Кривбасс

18 августа в матче 3-го тура УПЛ встречались «Верес» Ровно и «Кривбасс» Кривой Рог. Команда Юрия Вернидуба одержала сложную победу над Вересом (2:0). В матче были удаления в составе обеих команд.

После матча игроки «Кривбасса» отказались давать флеш-интервью журналистке УПЛ ТВ Екатерине Годуновой. Екатерина из-за этого раскритиковала игроков криворожского клуба.

«Больше всего у меня вопросов к игрокам «Кривбасса», которые не дошли до флеш-зоны. Почему? Не знаю на самом деле. Впервые за 8 лет в спортивной журналистике ко мне не пришли игроки от команды, которая победила.

От вице-президента «Кривбасса» мы услышали, что футболисты откровенно зае**лись, и я их понимаю, и съемочная группа тоже. Но будем откровенны: есть люди, которым гораздо труднее. И это не футболисты, не я и не съемочная группа. Хочется, чтобы украинский спорт, в частности футбол, перестал быть таким инфантильным. Давайте уважать друг друга. И в первую очередь тех, ради кого происходит этот матч», – эмоционально отреагировала журналистка в социальных сетях.

По теме:
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги конференций Кривбасс – Бетис
Кривбасс – Бетис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Два по 50. Волошин и Вивчаренко отметили в Динамо юбилеи
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Кривбасс интервью
Дмитро Олійник Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не Свентек. Стала известна первая финалистка супертурнира в Цинциннати
Теннис | 18 августа 2024, 20:07 8
Не Свентек. Стала известна первая финалистка супертурнира в Цинциннати
Не Свентек. Стала известна первая финалистка супертурнира в Цинциннати

Ига уступила Арине в двух сетах в полуфинальном противостоянии

Тренер Ромы рассказал, что помешало Довбику забить за Рому в дебютном матче
Футбол | 19 августа 2024, 07:46 0
Тренер Ромы рассказал, что помешало Довбику забить за Рому в дебютном матче
Тренер Ромы рассказал, что помешало Довбику забить за Рому в дебютном матче

Даниэле де Росси – об игре Артема в поединке против «Кальяри»

Сикан принес извинения за празднование гола в ворота Левого берега
Футбол | 18.08.2024, 21:49
Сикан принес извинения за празднование гола в ворота Левого берега
Сикан принес извинения за празднование гола в ворота Левого берега
Заслуживает играть. Мареска высказался о Мудрике после поражения от Сити
Футбол | 18.08.2024, 22:26
Заслуживает играть. Мареска высказался о Мудрике после поражения от Сити
Заслуживает играть. Мареска высказался о Мудрике после поражения от Сити
Энцо МАРЕСКА: «Возможно, мы сыграли даже лучше, чем Ман Сити»
Футбол | 19.08.2024, 09:26
Энцо МАРЕСКА: «Возможно, мы сыграли даже лучше, чем Ман Сити»
Энцо МАРЕСКА: «Возможно, мы сыграли даже лучше, чем Ман Сити»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Боксировал одной рукой. Деревянченко по очкам проиграл Мбилли
Боксировал одной рукой. Деревянченко по очкам проиграл Мбилли
18.08.2024, 07:00 7
Бокс
Ярмоленко повторил рекорд Шацких
Ярмоленко повторил рекорд Шацких
18.08.2024, 13:03
Футбол
Шовковский оценил победу Динамо над Карпатами, ротацию и матч ЛЧ
Шовковский оценил победу Динамо над Карпатами, ротацию и матч ЛЧ
17.08.2024, 20:10 24
Футбол
MEGOGO создает бесплатный спортивный телеканал
MEGOGO создает бесплатный спортивный телеканал
17.08.2024, 14:13 11
Футбол
Тренер Карпат: «Мы не заслужили такой счет в матче с Динамо»
Тренер Карпат: «Мы не заслужили такой счет в матче с Динамо»
17.08.2024, 20:35 16
Футбол
«Если быть честным...» Экс-чемпион назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Если быть честным...» Экс-чемпион назвал победителя реванша Усик – Фьюри
18.08.2024, 12:03
Бокс
Быстрый пропущенный не помешал. Динамо переиграло Карпаты во Львове
Быстрый пропущенный не помешал. Динамо переиграло Карпаты во Львове
17.08.2024, 19:56 172
Футбол
ВИДЕО. Он сошел с ума! Голкипер Лутона вырубил двух игроков за 3 секунды
ВИДЕО. Он сошел с ума! Голкипер Лутона вырубил двух игроков за 3 секунды
17.08.2024, 16:31 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем