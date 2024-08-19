Сотрудник УПЛ-ТВ жестко раскритиковал игроков Кривбасса. Что произошло?

18 августа в матче 3-го тура УПЛ встречались «Верес» Ровно и «Кривбасс» Кривой Рог. Команда Юрия Вернидуба одержала сложную победу над Вересом (2:0). В матче были удаления в составе обеих команд.

После матча игроки «Кривбасса» отказались давать флеш-интервью журналистке УПЛ ТВ Екатерине Годуновой. Екатерина из-за этого раскритиковала игроков криворожского клуба.

«Больше всего у меня вопросов к игрокам «Кривбасса», которые не дошли до флеш-зоны. Почему? Не знаю на самом деле. Впервые за 8 лет в спортивной журналистике ко мне не пришли игроки от команды, которая победила.

От вице-президента «Кривбасса» мы услышали, что футболисты откровенно зае**лись, и я их понимаю, и съемочная группа тоже. Но будем откровенны: есть люди, которым гораздо труднее. И это не футболисты, не я и не съемочная группа. Хочется, чтобы украинский спорт, в частности футбол, перестал быть таким инфантильным. Давайте уважать друг друга. И в первую очередь тех, ради кого происходит этот матч», – эмоционально отреагировала журналистка в социальных сетях.