Украина. Премьер лига19 августа 2024, 08:33 |
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Два по 50. Волошин и Вивчаренко отметили в Динамо юбилеи
Игроки провели знаковые матчи
19 августа 2024, 08:33 |
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В субботу, 17 августа, в матче 3-го тура Украинской Премьер-лиги во Львове отношения выяснили «Карпаты» и «Динамо».
Игра завершилась волевой победой киевского клуба со счетом 3:1.
Матч стал юбилейным сразу для двух футболистов «Динамо» – Назар Волошин и Константин Вивчаренко появились на поле в динамовской форме в 50-й раз.
Волошин имеется теперь на своем счету 41 поединок в УПЛ, 1 матч в Кубке Украины и 8 игр в евротурнирах.
У Вивчаренко 38 встреч в Украинской Премьер-лиге и 12 – в еврокубках.
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