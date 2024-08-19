Два по 50. Волошин и Вивчаренко отметили в Динамо юбилеи

В субботу, 17 августа, в матче 3-го тура Украинской Премьер-лиги во Львове отношения выяснили «Карпаты» и «Динамо».

Игра завершилась волевой победой киевского клуба со счетом 3:1.

Матч стал юбилейным сразу для двух футболистов «Динамо» – Назар Волошин и Константин Вивчаренко появились на поле в динамовской форме в 50-й раз.

Волошин имеется теперь на своем счету 41 поединок в УПЛ, 1 матч в Кубке Украины и 8 игр в евротурнирах.

У Вивчаренко 38 встреч в Украинской Премьер-лиге и 12 – в еврокубках.