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Кривбасс
22.08.2024 21:00 - : -
Бетис
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Лига конференций
19 августа 2024, 09:12 | Обновлено 19 августа 2024, 09:19
92
0

Кривбасс – Бетис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 августа в 21:00 пройдет первый матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций

19 августа 2024, 09:12 | Обновлено 19 августа 2024, 09:19
92
0
Кривбасс – Бетис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Кривбасс

22 августа в 21:00 по киевскому времени пройдет первый матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций.

В поединке сыграют «Кривбасс» Кривой Рог и испанская команда «Бетис».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды встретятся на арене в словацком городе Кошице. Ответный матч между этими командами пройдет 29 августа в испанской Севилье.

Победитель этой пары гарантирует осенью будет играть в основном раунде Лиги конференций. Команда, которая проиграет, попрощается с еврокубками 2024/25.

Кривбасс сначала выступал в Лиге Европы – команда Юрия Вернидуба в 3-м раунде квалификации ЛЕ уступила Виктории Пльзень из Чехии (1:2 и 0:1) и перешла в Лигу конференций.

Кривбасс – Бетис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится на телеканале УПЛ-ТБ, который доступен на ОТТ-платформах и в кабельных сетях.

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Кривбасс Кривой Рог Бетис Лига конференций смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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