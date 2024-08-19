Кривбасс – Бетис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
22 августа в 21:00 пройдет первый матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций
22 августа в 21:00 по киевскому времени пройдет первый матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций.
В поединке сыграют «Кривбасс» Кривой Рог и испанская команда «Бетис».
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Команды встретятся на арене в словацком городе Кошице. Ответный матч между этими командами пройдет 29 августа в испанской Севилье.
Победитель этой пары гарантирует осенью будет играть в основном раунде Лиги конференций. Команда, которая проиграет, попрощается с еврокубками 2024/25.
Кривбасс сначала выступал в Лиге Европы – команда Юрия Вернидуба в 3-м раунде квалификации ЛЕ уступила Виктории Пльзень из Чехии (1:2 и 0:1) и перешла в Лигу конференций.
Кривбасс – Бетис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча проводится на телеканале УПЛ-ТБ, который доступен на ОТТ-платформах и в кабельных сетях.
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