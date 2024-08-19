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  4. Пока без фаворита. Кто лидирует среди бомбардиров УПЛ?
Украина. Премьер лига
19 августа 2024, 07:29 |
367
0

Пока без фаворита. Кто лидирует среди бомбардиров УПЛ?

Среди голеадоров лиги нет лидера после 3 туров сезона-2024/2025

19 августа 2024, 07:29 |
367
0
Пока без фаворита. Кто лидирует среди бомбардиров УПЛ?
ФК Александрия. Кирилл Ковалец

Клубы Украинской Премьер-лиги провели матчи 3-го тура сезона-2024/2025.

В восьми матчах было забито 19 голов, то есть средняя результативность игр составила 2,38 гола, что является не самым выдающимся показателем, но и не самым провальным.

После сыгранных матчей среди бомбардиров Украинской Премьер-лиги есть сразу шесть футболистов, которые могут считать себя лидерами гонки. Это Кирилл Ковалец и Альвина Безерра из «Александрии», Илья Квасница из «Руха», Николай Матвиенко и Даниил Сикан из «Шахтера», а также Андрей Цуриков из «Колоса».

Согласно меньшему количеству сыгранных минут, первое место занимает Ковалец, гол которого со штрафного помог «Александрии» в 3-м туре обыграть на выезде «Зарю» (2:1).

Лидеры гонки бомбардиров УПЛ сезона 2024/2025

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кирилл Ковалец Илья Квасница Хуан Альвина Безерра Николай Матвиенко Даниил Сикан Андрей Цуриков
Юрій Остроумов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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