Пока без фаворита. Кто лидирует среди бомбардиров УПЛ?
Среди голеадоров лиги нет лидера после 3 туров сезона-2024/2025
Клубы Украинской Премьер-лиги провели матчи 3-го тура сезона-2024/2025.
В восьми матчах было забито 19 голов, то есть средняя результативность игр составила 2,38 гола, что является не самым выдающимся показателем, но и не самым провальным.
После сыгранных матчей среди бомбардиров Украинской Премьер-лиги есть сразу шесть футболистов, которые могут считать себя лидерами гонки. Это Кирилл Ковалец и Альвина Безерра из «Александрии», Илья Квасница из «Руха», Николай Матвиенко и Даниил Сикан из «Шахтера», а также Андрей Цуриков из «Колоса».
Согласно меньшему количеству сыгранных минут, первое место занимает Ковалец, гол которого со штрафного помог «Александрии» в 3-м туре обыграть на выезде «Зарю» (2:1).
Лидеры гонки бомбардиров УПЛ сезона 2024/2025
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