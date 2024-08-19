Пока без фаворита. Кто лидирует среди бомбардиров УПЛ?

Клубы Украинской Премьер-лиги провели матчи 3-го тура сезона-2024/2025.

В восьми матчах было забито 19 голов, то есть средняя результативность игр составила 2,38 гола, что является не самым выдающимся показателем, но и не самым провальным.

После сыгранных матчей среди бомбардиров Украинской Премьер-лиги есть сразу шесть футболистов, которые могут считать себя лидерами гонки. Это Кирилл Ковалец и Альвина Безерра из «Александрии», Илья Квасница из «Руха», Николай Матвиенко и Даниил Сикан из «Шахтера», а также Андрей Цуриков из «Колоса».

Согласно меньшему количеству сыгранных минут, первое место занимает Ковалец, гол которого со штрафного помог «Александрии» в 3-м туре обыграть на выезде «Зарю» (2:1).

Лидеры гонки бомбардиров УПЛ сезона 2024/2025