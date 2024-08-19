В Рухе назвали причины поражения от ЛНЗ в Черкассах

Нападающий львовского «Руха» Илья Квасница дал оценку матчу 3-го тура Украинской Премьер-лиги с ЛНЗ (1:3), в котором он стал автором гола престижа своей команды.

«Команда сыграла неудачно. Нам не удалось взять очки в Черкассах, хотя мы хотели этого.

Возможно, в конце игры не хватило сил. Тогда начали появляться зоны за спиной наших защитников и ЛНЗ удачно этим воспользовалось.

Кадровая ситуация частично повлияла на результат. Первый пропущенный гол также негативно повлиял на психологическое состояние команды», – рассказал Квасница.

«Рух», напомним, стартовал в сезоне-2024/2025 с крупной победы 4:0 над «Оболонью» в Киеве, после чего команду постигло фиаско в Черкассах.