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Украина. Премьер лига
19 августа 2024, 07:11 | Обновлено 19 августа 2024, 07:13
834
0

В Рухе назвали причины поражения от ЛНЗ в Черкассах

Квасница – о неудаче в матче 3-го тура УПЛ

19 августа 2024, 07:11 | Обновлено 19 августа 2024, 07:13
834
0
В Рухе назвали причины поражения от ЛНЗ в Черкассах
ФК Рух Львов. Илья Квасница

Нападающий львовского «Руха» Илья Квасница дал оценку матчу 3-го тура Украинской Премьер-лиги с ЛНЗ (1:3), в котором он стал автором гола престижа своей команды.

«Команда сыграла неудачно. Нам не удалось взять очки в Черкассах, хотя мы хотели этого.

Возможно, в конце игры не хватило сил. Тогда начали появляться зоны за спиной наших защитников и ЛНЗ удачно этим воспользовалось.

Кадровая ситуация частично повлияла на результат. Первый пропущенный гол также негативно повлиял на психологическое состояние команды», – рассказал Квасница.

«Рух», напомним, стартовал в сезоне-2024/2025 с крупной победы 4:0 над «Оболонью» в Киеве, после чего команду постигло фиаско в Черкассах.

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Илья Квасница чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ - Рух Рух Львов
Юрій Остроумов Источник: ФК Рух Львов
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