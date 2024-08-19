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Чемпионат Бельгии
Беерсхот
17.08.2024 17:00 – FT 3 : 4
Генк
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Бельгия
19 августа 2024, 05:08 |
133
0

Завершен 4-й тур в Бельгии. 4 удаления на 7 матчей, что с Сидорчуком?

Лидером чемпионата является Андерлехт с 10 очками, Вестерло идет вторым с 9 баллами

19 августа 2024, 05:08 |
133
0
Завершен 4-й тур в Бельгии. 4 удаления на 7 матчей, что с Сидорчуком?
Getty Images/Global Images Ukraine

16–18 августа состоялись матчи 4-го тура чемпионата Бельгии.

Генк в поединке-триллере переиграл Беерсхот 4:3, Брюгге минимально одолел Антверпен 1:0, лидер таблицы Андерлехт справился с Мехеленом 3:1, Юнион Сен-Жилуаз выиграл у Шарлеруа, а Кортрайк удержал победу над Стандардом.

Гент на своем поле разбил Вестерло 4:1. Украинский футболист гостей Сергей Сидорчук не попал в заявку на противостояние из-за травмы.

Ничейными результатами завершились встречи Ауд-Хаверде Левен – Серкль Брюгге (1:1) и Синт-Трюйден – Дендер (3:3).

Чемпионат Бельгии. 1-й тур, 16–18 августа

Гент – Вестерло – 4:1

Голы: Геркенс, 27, Фернандес-Пардо, 29, Гандельман, 32, Делорг-Книпер, 80 – Сайядманеш, 41

Кортрейк – Стандард – 1:0

Гол: Эмброуз, 67

Удаление: Лоуренс, 35

Ауд-Хаверде Левен – Серкль Брюгге – 1:1

Голы: Мазиз, 37 – Денки, 16

Удаление: Жил, 62

Брюгге – Антверпен – 1:0

Гол: Нильсон, 81 (пен.)

Удаление: Одои, 87

Мехелен – Андерлехт – 1:3

Голы: Лаубербах, 23 – Аугустинссон, 42, Амузу, 45+5, Леони, 90

Синт-Трюйден – Дендер – 3:3

Голы: Захиролеслам, 22, 30, Бертачини, 53 – Квет, 13, Нсимба, 48, Акман, 90+1

Беерсхот – Генк – 3:4

Голы: Хендерсон, 6, Мичез, 60, Тшиманга, 86 – Стекерс, 14, Арокодаре, 29, 63, Куэста, 39

Юнион Сен-Жилуаз – Шарлеруа – 1:0

Гол: Фусейни, 90+3

Турнирная таблица чемпионата Бельгии после 1-го тура

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Юнион Сен-Жилуаз Ауд-Хеверле Левен Сент-Трюйден Беерсхот Гент Вестерло Кортрейк Стандард Серкль Брюгге Брюгге Антверпен Мехелен Андерлехт Дендер Генк Шарлеруа чемпионат Бельгии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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