Завершен 4-й тур в Бельгии. 4 удаления на 7 матчей, что с Сидорчуком?
Лидером чемпионата является Андерлехт с 10 очками, Вестерло идет вторым с 9 баллами
16–18 августа состоялись матчи 4-го тура чемпионата Бельгии.
Генк в поединке-триллере переиграл Беерсхот 4:3, Брюгге минимально одолел Антверпен 1:0, лидер таблицы Андерлехт справился с Мехеленом 3:1, Юнион Сен-Жилуаз выиграл у Шарлеруа, а Кортрайк удержал победу над Стандардом.
Гент на своем поле разбил Вестерло 4:1. Украинский футболист гостей Сергей Сидорчук не попал в заявку на противостояние из-за травмы.
Ничейными результатами завершились встречи Ауд-Хаверде Левен – Серкль Брюгге (1:1) и Синт-Трюйден – Дендер (3:3).
Чемпионат Бельгии. 1-й тур, 16–18 августа
Гент – Вестерло – 4:1
Голы: Геркенс, 27, Фернандес-Пардо, 29, Гандельман, 32, Делорг-Книпер, 80 – Сайядманеш, 41
Кортрейк – Стандард – 1:0
Гол: Эмброуз, 67
Удаление: Лоуренс, 35
Ауд-Хаверде Левен – Серкль Брюгге – 1:1
Голы: Мазиз, 37 – Денки, 16
Удаление: Жил, 62
Брюгге – Антверпен – 1:0
Гол: Нильсон, 81 (пен.)
Удаление: Одои, 87
Мехелен – Андерлехт – 1:3
Голы: Лаубербах, 23 – Аугустинссон, 42, Амузу, 45+5, Леони, 90
Синт-Трюйден – Дендер – 3:3
Голы: Захиролеслам, 22, 30, Бертачини, 53 – Квет, 13, Нсимба, 48, Акман, 90+1
Беерсхот – Генк – 3:4
Голы: Хендерсон, 6, Мичез, 60, Тшиманга, 86 – Стекерс, 14, Арокодаре, 29, 63, Куэста, 39
Юнион Сен-Жилуаз – Шарлеруа – 1:0
Гол: Фусейни, 90+3
Турнирная таблица чемпионата Бельгии после 1-го тура
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Римляне сыграли вничью в матче с Кальяри со счетом 0:0 в 1-м туре Серии А 2024/25
Редван Мемешев и Андрей Гайдаш входят в топ-10 бомбардиров турнира