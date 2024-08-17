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  4. Пенальти на 90+3 мин. Сен-Жилуаз вырвал победу у Шарлеруа в Бельгии
Чемпионат Бельгии
Юнион Сент-Жилуаз
16.08.2024 21:45 – FT 1 : 0
Шарлеруа
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
17 августа 2024, 04:45 | Обновлено 17 августа 2024, 05:20
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0

Пенальти на 90+3 мин. Сен-Жилуаз вырвал победу у Шарлеруа в Бельгии

Единственный гол забил Мохаммед Фусейни с пенальти в конце матча

17 августа 2024, 04:45 | Обновлено 17 августа 2024, 05:20
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0
Пенальти на 90+3 мин. Сен-Жилуаз вырвал победу у Шарлеруа в Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохаммед Фусейни

Вечером 16 августа состоялся стартовый матч 4-го тура чемпионата Бельгии.

Поединок получился драматичным. Сен-Жилуаз вырвал победу у Шарлеруа (1:0).

Единственный гол забил ганский форвард Мохаммед Фусейни с пенальти, назначенного на 90+3 минуте.

Сен-Жилуаз вошел в топ-3, набрав 7 очков. Шарлеруа идет на 6-й позиции (6 очков).

Чемпионат Бельгии

4-й тур, 16 августа

Сен-Жилуаз – Шарлеруа – 1:0

Гол: Мохаммед Фусейни, 90+3 (пен)

Турнирная таблица

События матча

90’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Mohammed Fuseini (Юнион Сент-Жилуаз).
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чемпионат Бельгии по футболу Юнион Сен-Жилуаз Шарлеруа пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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