16.08.2024 21:45 – FT 1 : 0
Бельгия17 августа 2024, 04:45 | Обновлено 17 августа 2024, 05:20
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Пенальти на 90+3 мин. Сен-Жилуаз вырвал победу у Шарлеруа в Бельгии
Единственный гол забил Мохаммед Фусейни с пенальти в конце матча
17 августа 2024, 04:45 | Обновлено 17 августа 2024, 05:20
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Вечером 16 августа состоялся стартовый матч 4-го тура чемпионата Бельгии.
Поединок получился драматичным. Сен-Жилуаз вырвал победу у Шарлеруа (1:0).
Единственный гол забил ганский форвард Мохаммед Фусейни с пенальти, назначенного на 90+3 минуте.
Сен-Жилуаз вошел в топ-3, набрав 7 очков. Шарлеруа идет на 6-й позиции (6 очков).
Чемпионат Бельгии
4-й тур, 16 августа
Сен-Жилуаз – Шарлеруа – 1:0
Гол: Мохаммед Фусейни, 90+3 (пен)
Турнирная таблица
События матча
90’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Mohammed Fuseini (Юнион Сент-Жилуаз).
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