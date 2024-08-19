Лунин отреагировал на пропущенный гол Куртуа в первом матче Реала в Ла Лиге

18 августа состоялся матч 1-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Мальорка и Реал Мадрид. Игра завершилась со счетом 1:1.

Ворота королевского клуба защищал бельгиец Тибо Куртуа. Украинский голкипер Андрей Лунин остался на скамейке запасных.

Куртуа пропустил гол на 53-й минуте. Тогда за хозяев отличился Ведат Мурики, который откликнулся на навес с углового, точно пробив головой.

Лунин прокомментировал забитый мяч Мальорки в ворота Куртуа:

«Очень сложно было остановить этот мяч, он прошел очень близко к нему…», – цитирует Андрея портал DefensaCentral.

Видеообзор матча Мальорка – Реал Мадрид (1:1)