Лунин отреагировал на пропущенный гол Куртуа в первом матче Реала в Ла Лиге
18 августа королевский клуб с Тибо сыграл вничью в матче 1-го тура против Мальорки
18 августа состоялся матч 1-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Мальорка и Реал Мадрид. Игра завершилась со счетом 1:1.
Ворота королевского клуба защищал бельгиец Тибо Куртуа. Украинский голкипер Андрей Лунин остался на скамейке запасных.
Куртуа пропустил гол на 53-й минуте. Тогда за хозяев отличился Ведат Мурики, который откликнулся на навес с углового, точно пробив головой.
Лунин прокомментировал забитый мяч Мальорки в ворота Куртуа:
«Очень сложно было остановить этот мяч, он прошел очень близко к нему…», – цитирует Андрея портал DefensaCentral.
Видеообзор матча Мальорка – Реал Мадрид (1:1)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Нападающий «Шахтера» считает, что должен был вести себя сдержаннее
Топ-промоутер выделил японца Наою Иноуэ