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  4. Лунин отреагировал на пропущенный гол Куртуа в первом матче Реала в Ла Лиге
Испания
19 августа 2024, 07:35 |
3706
0

Лунин отреагировал на пропущенный гол Куртуа в первом матче Реала в Ла Лиге

18 августа королевский клуб с Тибо сыграл вничью в матче 1-го тура против Мальорки

19 августа 2024, 07:35 |
3706
0
Лунин отреагировал на пропущенный гол Куртуа в первом матче Реала в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

18 августа состоялся матч 1-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Мальорка и Реал Мадрид. Игра завершилась со счетом 1:1.

Ворота королевского клуба защищал бельгиец Тибо Куртуа. Украинский голкипер Андрей Лунин остался на скамейке запасных.

Куртуа пропустил гол на 53-й минуте. Тогда за хозяев отличился Ведат Мурики, который откликнулся на навес с углового, точно пробив головой.

Лунин прокомментировал забитый мяч Мальорки в ворота Куртуа:

«Очень сложно было остановить этот мяч, он прошел очень близко к нему…», – цитирует Андрея портал DefensaCentral.

Видеообзор матча Мальорка – Реал Мадрид (1:1)

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Ведат Мурики Андрей Лунин Тибо Куртуа Реал Мадрид Мальорка Мальорка - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков Источник: DefensaCentral
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