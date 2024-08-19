Назван европейский гранд, который до конца лета попытается купить Цыганкова
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать украинского вингера
Украинский хавбек «Жироны» Виктор Цыганков все таки может сменить клуб в летнее трансферное окно.
По информации Fichajes, до конца трансферного окна «Манчестер Юнайтед» попытается приобрести украинского вингера. «Красные дьяволы» готовы выплатить «Жироне» желаемую сумму за Цыганкова – 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Цыганков отказал в переходе неназванному клубу АПЛ.
Виктор Цыганков в прошлом сезоне за «Жирону» во всех турнирах провел 34 матча, забил восемь голов и отдал семь ассистов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В лазарете Бенфики с Анатолием Трубиным еще семь игроков, в том числе и Анхель Ди Мария
Хавбек киевлян забил 57-й мяч в УПЛ на чужих полях