Назван европейский гранд, который до конца лета попытается купить Цыганкова

Украинский хавбек «Жироны» Виктор Цыганков все таки может сменить клуб в летнее трансферное окно.

По информации Fichajes, до конца трансферного окна «Манчестер Юнайтед» попытается приобрести украинского вингера. «Красные дьяволы» готовы выплатить «Жироне» желаемую сумму за Цыганкова – 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Цыганков отказал в переходе неназванному клубу АПЛ.

Виктор Цыганков в прошлом сезоне за «Жирону» во всех турнирах провел 34 матча, забил восемь голов и отдал семь ассистов.