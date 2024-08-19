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  4. Назван европейский гранд, который до конца лета попытается купить Цыганкова
Испания
19 августа 2024, 00:35 |
300
0

Назван европейский гранд, который до конца лета попытается купить Цыганкова

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать украинского вингера

19 августа 2024, 00:35 |
300
0
Назван европейский гранд, который до конца лета попытается купить Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский хавбек «Жироны» Виктор Цыганков все таки может сменить клуб в летнее трансферное окно.

По информации Fichajes, до конца трансферного окна «Манчестер Юнайтед» попытается приобрести украинского вингера. «Красные дьяволы» готовы выплатить «Жироне» желаемую сумму за Цыганкова – 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Цыганков отказал в переходе неназванному клубу АПЛ.

Виктор Цыганков в прошлом сезоне за «Жирону» во всех турнирах провел 34 матча, забил восемь голов и отдал семь ассистов.

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Дмитро Олійник Источник: Fichajes.com
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