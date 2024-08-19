За звезду Реала предложили 170 миллионов евро. Известно решение Переса

Защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао заинтересовал один из клубов из чемпионата Саудовской Аравии.

По информации UOLEsporte, «Реал» получил предложение в размере 170 миллионов евро по трансферу Милитао. Однако мадридцы сразу ответили отказом. «Королевский клуб» больше не планирует делать изменения в защитном звене. В контракте Милитао прописана клаусула в размере 500 миллионов евро.

Эдер Милитао перешел в королевский клуб в 2019 году из «Порту» за 50 миллионов евро. В сезоне 2023/24 бразильский защитник провел за «Реал» 13 игр во всех турнирах и не отметился результативными действиями.