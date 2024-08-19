За звезду Реала предложили 170 миллионов евро. Известно решение Переса
«Галактикос» отказались продавать Эдера Милитао в саудовский клуб
Защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао заинтересовал один из клубов из чемпионата Саудовской Аравии.
По информации UOLEsporte, «Реал» получил предложение в размере 170 миллионов евро по трансферу Милитао. Однако мадридцы сразу ответили отказом. «Королевский клуб» больше не планирует делать изменения в защитном звене. В контракте Милитао прописана клаусула в размере 500 миллионов евро.
Эдер Милитао перешел в королевский клуб в 2019 году из «Порту» за 50 миллионов евро. В сезоне 2023/24 бразильский защитник провел за «Реал» 13 игр во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Китайский боксер считает, что украинец снова победит
Артем отыграл 90 минут за римлян в ничейном поединке 1-го тура против Кальяри (0:0)