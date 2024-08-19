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  4. За звезду Реала предложили 170 миллионов евро. Известно решение Переса
Испания
19 августа 2024, 02:33 |
274
0

За звезду Реала предложили 170 миллионов евро. Известно решение Переса

«Галактикос» отказались продавать Эдера Милитао в саудовский клуб

19 августа 2024, 02:33 |
274
0
За звезду Реала предложили 170 миллионов евро. Известно решение Переса
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдер Милитао

Защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао заинтересовал один из клубов из чемпионата Саудовской Аравии.

По информации UOLEsporte, «Реал» получил предложение в размере 170 миллионов евро по трансферу Милитао. Однако мадридцы сразу ответили отказом. «Королевский клуб» больше не планирует делать изменения в защитном звене. В контракте Милитао прописана клаусула в размере 500 миллионов евро.

Эдер Милитао перешел в королевский клуб в 2019 году из «Порту» за 50 миллионов евро. В сезоне 2023/24 бразильский защитник провел за «Реал» 13 игр во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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Дмитро Олійник Источник: UOL Esporte
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