Мудрик сыграет? Стал известен состав Челси на матч против Манчестер Сити

Сегодня, 18 августа «Челси» Михаила Мудрика в матче первого тура АПЛ на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне примет «Манчестер Сити». Начало матча – в 18:30 по Киеву.

Мудрик начнет матч на скамейке запасных «Челси».

Составы команд:

«Челси»: Санчес, Кукурелья, Колуилл, Фофана, Гюсто, Фернандес, Кайседо, Лавия, Палмер, Нкунку, Джексон

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Гвардиол, Диаш, Аканджи, Льюис, Ковачич, Де Брюйне, Бернарду Силва, Доку, Савиньо, Холанд