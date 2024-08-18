Англия18 августа 2024, 17:35 |
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Мудрик сыграет? Стал известен состав Челси на матч против Манчестер Сити
Центральный матч первого тура АПЛ
18 августа 2024, 17:35 |
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Сегодня, 18 августа «Челси» Михаила Мудрика в матче первого тура АПЛ на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне примет «Манчестер Сити». Начало матча – в 18:30 по Киеву.
Мудрик начнет матч на скамейке запасных «Челси».
Составы команд:
«Челси»: Санчес, Кукурелья, Колуилл, Фофана, Гюсто, Фернандес, Кайседо, Лавия, Палмер, Нкунку, Джексон
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Гвардиол, Диаш, Аканджи, Льюис, Ковачич, Де Брюйне, Бернарду Силва, Доку, Савиньо, Холанд
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Комментарии 7
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там Феликс переходит, так что не факт что Мишаня и на лавку попадать будет впредь
нет конечно
Мареске понадобилось 2 месяца, а Почеттино не догнал и за год.
дно залишилось
Дивно, що лисому регбісту місце на лавці запасних знайшлося. Чим він там буде займатися весь матч? Міг би за цей час татуху нову набити, або фоточку для інстаграма замутити
а где пропал ник Лавочкин, он же Запасной?
На піаніно,як він може зіграти?Мудрик грає тільки вперед!і то не завжди ефективно,а футболісти зараз цінуються які і атакують,та м'ячі відбирають!а на ідуть пішком назад!тренер ,що собі ворог?йому треба результат!а не завжди перспективним!
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