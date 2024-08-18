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  4. Мудрик сыграет? Стал известен состав Челси на матч против Манчестер Сити
Англия
18 августа 2024, 17:35 |
2601
7

Мудрик сыграет? Стал известен состав Челси на матч против Манчестер Сити

Центральный матч первого тура АПЛ

18 августа 2024, 17:35 |
2601
7
Мудрик сыграет? Стал известен состав Челси на матч против Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Сегодня, 18 августа «Челси» Михаила Мудрика в матче первого тура АПЛ на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне примет «Манчестер Сити». Начало матча – в 18:30 по Киеву.

Мудрик начнет матч на скамейке запасных «Челси».

Составы команд:

«Челси»: Санчес, Кукурелья, Колуилл, Фофана, Гюсто, Фернандес, Кайседо, Лавия, Палмер, Нкунку, Джексон

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Гвардиол, Диаш, Аканджи, Льюис, Ковачич, Де Брюйне, Бернарду Силва, Доку, Савиньо, Холанд

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Челси Манчестер Сити Челси - Манчестер Сити Михаил Мудрик Английская Премьер-лига стартовые составы
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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Комментарии 7
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FunnyCat_____
там Феликс переходит, так что не факт что Мишаня и на лавку попадать будет впредь 
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+4
FunnyCat_____
нет конечно 
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+2
Harun Bakircioğlu
Мареске понадобилось 2 месяца, а Почеттино не догнал и за год.
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0
Saar
дно залишилось 
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0
Pavel_i_CO
Дивно, що лисому регбісту місце на лавці запасних знайшлося. Чим він там буде займатися весь матч? Міг би за цей час татуху нову набити, або фоточку для інстаграма замутити 
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0
Gargantua81
а где пропал ник Лавочкин, он же Запасной?
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0
Тарас Шія
На піаніно,як він може зіграти?Мудрик грає тільки вперед!і то не завжди ефективно,а футболісти зараз цінуються які і атакують,та м'ячі відбирають!а на ідуть пішком назад!тренер ,що собі ворог?йому треба результат!а не завжди перспективним!
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-3
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