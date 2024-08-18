Левый Берег – Шахтер. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 18 августа «Левый Берег» в матче третьего тура УПЛ примет донецкий «Шахтер». Начало матча – в 18:00 по Киеву.

Стади известны стартовые составы команд на матч:

«Левый Берег»: Механив, Дударенко, Самар, Якымив, Соколов, Банада, Дедух, Когут, Синица, Спиваков, Сухоручко

«Шахтер»: Ризнык, Азаров, Франьич, Бондарь, Конопля, Крыськив, Судаков, Бондаренко, Кевин, Педриньо, Сикан