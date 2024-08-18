Украина. Премьер лига18 августа 2024, 17:12 |
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Левый Берег – Шахтер. Стали известны стартовые составы
Команды сыграют в третьем туре УПЛ
18 августа 2024, 17:12 |
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Сегодня, 18 августа «Левый Берег» в матче третьего тура УПЛ примет донецкий «Шахтер». Начало матча – в 18:00 по Киеву.
Стади известны стартовые составы команд на матч:
«Левый Берег»: Механив, Дударенко, Самар, Якымив, Соколов, Банада, Дедух, Когут, Синица, Спиваков, Сухоручко
«Шахтер»: Ризнык, Азаров, Франьич, Бондарь, Конопля, Крыськив, Судаков, Бондаренко, Кевин, Педриньо, Сикан
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