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Украина. Премьер лига
18 августа 2024, 17:12 |
1518
0

Левый Берег – Шахтер. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют в третьем туре УПЛ

18 августа 2024, 17:12 |
1518
0
Левый Берег – Шахтер. Стали известны стартовые составы
ФК Левый Берег

Сегодня, 18 августа «Левый Берег» в матче третьего тура УПЛ примет донецкий «Шахтер». Начало матча – в 18:00 по Киеву.

Стади известны стартовые составы команд на матч:

«Левый Берег»: Механив, Дударенко, Самар, Якымив, Соколов, Банада, Дедух, Когут, Синица, Спиваков, Сухоручко

«Шахтер»: Ризнык, Азаров, Франьич, Бондарь, Конопля, Крыськив, Судаков, Бондаренко, Кевин, Педриньо, Сикан

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Левый Берег Киев Шахтер Донецк Левый Берег - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Дидух Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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