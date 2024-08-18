ОФИЦИАЛЬНЫЙ. Левый Берег усилил состав левым защитником
Владислав Шаповал продолжит карьеру в киевской команде
29-летний левый защитник Владислав Шаповал стал очередным новичком «Левого Берега» в летнее трансферное окно.
Шаповал, уроженец Чернигова, на удивление, не провел ни одной встречи за главную команду родного города – «Десну». Выпускник известной местной школы «Юность» (2008–2012) начал карьеру в любителях – в «Полесье» из Добрянки.
Затем оказался в Волыни, где прошел путь от команды U-19 до главной. С лета 2018 и последующие два года провел в «Днепре-1», с которым выиграл Первую лигу сезона 2018/19.
В 2020 году Владислав вернулся в хорошо знакомую ему «Волынь». С января 2021 года защищал цвета «Агробизнеса», летом того же года перешел в »Полесье» и стал с житомирянами чемпионом Первой лиги сезона 2022/23.
2024 год защитник начал в «Черноморце», а на днях присоединился к «Левому Берегу».
В течение карьеры Шаповал провел 151 матч, забил 13 мячей и сделал 11 ассистов.
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