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Украина. Премьер лига
18 августа 2024, 15:47 | Обновлено 18 августа 2024, 16:04
536
0

ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал контракт с нигерийским форвардом

Фрэнсис Момо ранее играл за швейцарский клуб Грассхоппер

18 августа 2024, 15:47 | Обновлено 18 августа 2024, 16:04
536
0
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал контракт с нигерийским форвардом
ФК ЛНЗ Черкассы. Фрэнсис Момо

Нигерийский форвард Фрэнсис Момо официально стал новичком клуба ЛНЗ Черкассы.

Экс-игрок клуба «Грассхоппер» подписал контракт с черкасской командой и будет защищать цвета «фиолетовых».

Францис Момо родился 25 марта 2001 года в городе Кадуна (Нигерия).

Его амплуа: нападающий. Рабочая нога: правая. Рост: 187 см. Вес: 83 кг. Предыдущий клуб – Грассхопперс (Швейцария).

ВИДЕО. ЛНЗ подписал контракт с нигерийским форвардом Фрэнсисом Момо

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Николай Степанов Источник: ФК ЛНЗ
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