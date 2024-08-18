Украина. Премьер лига18 августа 2024, 15:47 | Обновлено 18 августа 2024, 16:04
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ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал контракт с нигерийским форвардом
Фрэнсис Момо ранее играл за швейцарский клуб Грассхоппер
18 августа 2024, 15:47 | Обновлено 18 августа 2024, 16:04
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Нигерийский форвард Фрэнсис Момо официально стал новичком клуба ЛНЗ Черкассы.
Экс-игрок клуба «Грассхоппер» подписал контракт с черкасской командой и будет защищать цвета «фиолетовых».
Францис Момо родился 25 марта 2001 года в городе Кадуна (Нигерия).
Его амплуа: нападающий. Рабочая нога: правая. Рост: 187 см. Вес: 83 кг. Предыдущий клуб – Грассхопперс (Швейцария).
ВИДЕО. ЛНЗ подписал контракт с нигерийским форвардом Фрэнсисом Момо
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