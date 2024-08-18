Украина. Премьер лига18 августа 2024, 15:12 | Обновлено 18 августа 2024, 15:37
694
0
Стало известно, где может продолжить карьеру экс-игрок Полесья
«Александрия» и «Кривбасс» ведут переговоры с Артемом Козаком
18 августа 2024, 15:12 | Обновлено 18 августа 2024, 15:37
694
0
Стало известно, где может продолжить карьеру экс-игрок «Полесья» Артем Козак.
Два клуба УПЛ «Александрия» и «Кривбасс» настойчиво ведут переговоры с 26-летним хавбеком, информирует футбольный журналист Игорь Бурбас.
Фаворитом в этой гонке является «Александрия». Команда Руслана Ротаня уже освобождает место для Козака, продавая Артура Авагимяна.
Несколько дней назад Артем Козак получил статус свободного агента, покинув «Полесье».
В прошлом сезоне Козак сыграл за волков 26 матчей и забил 4 гола.
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