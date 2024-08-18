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Украина. Премьер лига
18 августа 2024, 15:12 | Обновлено 18 августа 2024, 15:37
694
0

Стало известно, где может продолжить карьеру экс-игрок Полесья

«Александрия» и «Кривбасс» ведут переговоры с Артемом Козаком

18 августа 2024, 15:12 | Обновлено 18 августа 2024, 15:37
694
0
Стало известно, где может продолжить карьеру экс-игрок Полесья
ФК Полесье. Артем Козак

Стало известно, где может продолжить карьеру экс-игрок «Полесья» Артем Козак.

Два клуба УПЛ «Александрия» и «Кривбасс» настойчиво ведут переговоры с 26-летним хавбеком, информирует футбольный журналист Игорь Бурбас.

Фаворитом в этой гонке является «Александрия». Команда Руслана Ротаня уже освобождает место для Козака, продавая Артура Авагимяна.

Несколько дней назад Артем Козак получил статус свободного агента, покинув «Полесье».

В прошлом сезоне Козак сыграл за волков 26 матчей и забил 4 гола.

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Артем Козак Александрия Кривбасс Кривой Рог Полесье Житомир трансферы УПЛ трансферы свободный агент Игорь Бурбас Артур Авагимян
Николай Степанов Источник: Игорь Бурбас
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