Стало известно, где может продолжить карьеру экс-игрок «Полесья» Артем Козак.

Два клуба УПЛ «Александрия» и «Кривбасс» настойчиво ведут переговоры с 26-летним хавбеком, информирует футбольный журналист Игорь Бурбас.

Фаворитом в этой гонке является «Александрия». Команда Руслана Ротаня уже освобождает место для Козака, продавая Артура Авагимяна.

Несколько дней назад Артем Козак получил статус свободного агента, покинув «Полесье».

В прошлом сезоне Козак сыграл за волков 26 матчей и забил 4 гола.