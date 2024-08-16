ОФИЦИАЛЬНО. Полесье попрощалось с еще одним игроком

Полузащитник Артем Козак прекратил выступления в «Полесье». Об этом сообщил официальный сайт житомирского клуба.

Козак присоединился к «Полесью» в 2021-м году. Вместе с командой прошел путь от Первой Лиги до квалификации Лиги конференций.

В составе «Полесья» 26-летний футболист сыграл 67 поединков, забил 15 голов и отдал 13 результативных передач.

Ранее «Полесье» покинул Филипп Будковский.