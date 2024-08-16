Украина. Премьер лига16 августа 2024, 11:10 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Полесье попрощалось с еще одним игроком
Артем Козак прекратил выступления за житомирский клуб
16 августа 2024, 11:10 |
1835
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Полузащитник Артем Козак прекратил выступления в «Полесье». Об этом сообщил официальный сайт житомирского клуба.
Козак присоединился к «Полесью» в 2021-м году. Вместе с командой прошел путь от Первой Лиги до квалификации Лиги конференций.
В составе «Полесья» 26-летний футболист сыграл 67 поединков, забил 15 голов и отдал 13 результативных передач.
Ранее «Полесье» покинул Филипп Будковский.
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Комментарии 3
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Та нормальний гравець був тягнув Полісся
Будківський це нормально,він не тягне УПЛ,а Козак і Танковський це рахую втрата для команди,бо ті Таллеси і Чоботки нікудишні.Скоро і Амад буде зайвим,думав що це станеться десь після 5-6 туру,перемога над Шахтарем випадкова,пощастило.
Чистка ростеру....
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