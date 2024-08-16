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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье попрощалось с еще одним игроком
Украина. Премьер лига
16 августа 2024, 11:10 |
1835
3

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье попрощалось с еще одним игроком

Артем Козак прекратил выступления за житомирский клуб

16 августа 2024, 11:10 |
1835
3
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье попрощалось с еще одним игроком
УПЛ. Артем Козак

Полузащитник Артем Козак прекратил выступления в «Полесье». Об этом сообщил официальный сайт житомирского клуба.

Козак присоединился к «Полесью» в 2021-м году. Вместе с командой прошел путь от Первой Лиги до квалификации Лиги конференций.

В составе «Полесья» 26-летний футболист сыграл 67 поединков, забил 15 голов и отдал 13 результативных передач.

Ранее «Полесье» покинул Филипп Будковский.

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Владимир Клепач Источник: ФК Полесье
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Комментарии 3
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Dfbj
Та нормальний гравець був тягнув Полісся
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Bohum
Будківський це нормально,він не тягне УПЛ,а Козак і Танковський це рахую втрата для команди,бо ті Таллеси і Чоботки   нікудишні.Скоро і Амад буде зайвим,думав що це станеться десь після 5-6 туру,перемога над Шахтарем випадкова,пощастило.
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ALKOSruLKA
Чистка ростеру....
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