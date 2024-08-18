Костюк вернется в топ-20 после завершения турнира в Цинциннати

Первая ракетка Украины Марта Костюк (№21 WTA) в новой редакции рейтинга WTA снова будет в двадцатке лучших теннисисток мира.

По результатам турнира в Цинциннати Марта обойдет экс-первую ракетку мира Викторию Азаренко и чемпионку Уимблдона 2023 Маркету Вондроушову.

На полуфинальной стадии в Цинциннати остается лишь одна теннисистка, которая может оказаться выше Марты после турнира, это Паула Бадоса. Если испанка выиграет титул, то Костюк со следующей недели будет 20-й, если нет – 19-й.

Отметим, что Марта в этом году впервые дошла до 1/8 финала на турнире WTA 1000 в Цинциннати, там ее остановила первая ракетка мира Ига Свёнтек.