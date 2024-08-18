ЛНЗ – Рух. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 18 августа, «ЛНЗ» в матче третьего тура УПЛ в Черкассах примет львовский «Рух». Начало матча – в 15:30 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«ЛНЗ»: Кучеренко, Дайко, Муравский, Салиху, Путря, Яшари, Тилль, Олейник, Молло, Пасич, Ассинор

«Рух»: Ледвий, Роман, Дидык, Холод, Рунич, Подгурский, Федор, Притула, Карабин, Квасница, Краснопир