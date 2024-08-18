Украина. Премьер лига18 августа 2024, 14:43 | Обновлено 18 августа 2024, 14:45
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ЛНЗ – Рух. Стали известны стартовые составы
Команды сыграют в третьем туре УПЛ
18 августа 2024, 14:43 | Обновлено 18 августа 2024, 14:45
467
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Сегодня, 18 августа, «ЛНЗ» в матче третьего тура УПЛ в Черкассах примет львовский «Рух». Начало матча – в 15:30 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«ЛНЗ»: Кучеренко, Дайко, Муравский, Салиху, Путря, Яшари, Тилль, Олейник, Молло, Пасич, Ассинор
«Рух»: Ледвий, Роман, Дидык, Холод, Рунич, Подгурский, Федор, Притула, Карабин, Квасница, Краснопир
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