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Украина. Премьер лига
18 августа 2024, 14:43 | Обновлено 18 августа 2024, 14:45
467
0

ЛНЗ – Рух. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют в третьем туре УПЛ

18 августа 2024, 14:43 | Обновлено 18 августа 2024, 14:45
467
0
ЛНЗ – Рух. Стали известны стартовые составы
ФК ЛНЗ

Сегодня, 18 августа, «ЛНЗ» в матче третьего тура УПЛ в Черкассах примет львовский «Рух». Начало матча – в 15:30 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«ЛНЗ»: Кучеренко, Дайко, Муравский, Салиху, Путря, Яшари, Тилль, Олейник, Молло, Пасич, Ассинор

«Рух»: Ледвий, Роман, Дидык, Холод, Рунич, Подгурский, Федор, Притула, Карабин, Квасница, Краснопир

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Олег Дидух Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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