Украина. Премьер лига18 августа 2024, 14:24 |
434
1
Верес – Кривбасс. Стали известны стартовые составы
Команды сыграют в третьем туре УПЛ
18 августа 2024, 14:24 |
434
1
Сегодня, 18 августа «Верес» в матче третьего тура УПЛ в Ровно на стадионе «Авангард» примет «Кривбасс». Начало матча – в 15:30 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Верес»: Кожухар, Смиян, Вовченко, Гончаренко, Протасевич, Яго, Кучеров, Дахновский, Шарай, Степанюк, Гайдучик
«Кривбасс»: Клищук, Дибанго, Стецьков, Романчук, Понедельник, Вакулко, Бизимана, Соса, Лунев, Кузык, Принс
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 августа 2024, 13:59 2
Поединок состоится 18 августа в 18:30 по Киеву
Футбол | 17 августа 2024, 17:58 3
Илья Волошин впервые оказался на одном поле с суперзвездами королевского клуба
Футбол | 17.08.2024, 20:10
Футбол | 17.08.2024, 21:23
MMA | 18.08.2024, 07:59
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Пользователь заблокирован администрацией за нарушение правил
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.08.2024, 04:12 1
17.08.2024, 13:35 6
16.08.2024, 08:30 6
17.08.2024, 20:26 10
17.08.2024, 08:59
17.08.2024, 14:13 8
17.08.2024, 19:56 148