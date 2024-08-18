Верес – Кривбасс. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 18 августа «Верес» в матче третьего тура УПЛ в Ровно на стадионе «Авангард» примет «Кривбасс». Начало матча – в 15:30 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Верес»: Кожухар, Смиян, Вовченко, Гончаренко, Протасевич, Яго, Кучеров, Дахновский, Шарай, Степанюк, Гайдучик

«Кривбасс»: Клищук, Дибанго, Стецьков, Романчук, Понедельник, Вакулко, Бизимана, Соса, Лунев, Кузык, Принс