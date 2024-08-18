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Украина. Премьер лига
18 августа 2024, 14:24 |
434
1

Верес – Кривбасс. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют в третьем туре УПЛ

18 августа 2024, 14:24 |
434
1
Верес – Кривбасс. Стали известны стартовые составы
ФК Верес

Сегодня, 18 августа «Верес» в матче третьего тура УПЛ в Ровно на стадионе «Авангард» примет «Кривбасс». Начало матча – в 15:30 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Верес»: Кожухар, Смиян, Вовченко, Гончаренко, Протасевич, Яго, Кучеров, Дахновский, Шарай, Степанюк, Гайдучик

«Кривбасс»: Клищук, Дибанго, Стецьков, Романчук, Понедельник, Вакулко, Бизимана, Соса, Лунев, Кузык, Принс

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Верес Ровно Кривбасс Кривой Рог Верес - Кривбасс Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стартовые составы
Олег Дидух Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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