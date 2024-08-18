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  4. Фонсека прокомментировал свой дебютный матч с Миланом
Италия
18 августа 2024, 13:56 |
177
1

Фонсека прокомментировал свой дебютный матч с Миланом

«Россонери» спаслись от поражения в матче с «Торино»

18 августа 2024, 13:56 |
177
1
Фонсека прокомментировал свой дебютный матч с Миланом
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека поделился впечатлениями от матча первого тура Серии А против «Торино» (волевая ничья 2:2), который стал для него первым официальным поединком на посту наставника «россонери»:

«Должен сказать, что первый тайм мы провели не очень хорошо. Мы были пассивны в обороне. В первом тайме у нас не было высокого прессинга, и это облегчило сопернику атакующие действия.

Я не ожидал, что мы будем выглядеть идеально на данном этапе. Мы должны играть быстрее и не давать сопернику времени на размышления. Второй тайм был другим, мы были более агрессивны, чаще выигрывали борьбу за мяч и имели шансы выиграть матч.

Что касается утраченных моментов Леау, то дело не в технике. Ему нужно быть немного активнее и динамичнее, быть ближе к воротам. Сегодня Рафа показал себя в обороне, он действовал очень усердно».

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Паулу Фонсека Торино Милан Милан - Торино Серия A
Олег Дидух Источник: Football-Italia
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Nick.Grabowski
Вже 2-3 новини про Фонсеку. А хто такий цей Фонсека? І кому він потрібен в Україні? Іноземний заробітчанин, який давно поїхав з України. Навіщо про нього писати? 
І що цікаво - жодної новини про Яремчука (гравця збірної України) та його справи в Олімпіакосі?
От це і є "українська" "журналістика". 
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