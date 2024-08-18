Фонсека прокомментировал свой дебютный матч с Миланом

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека поделился впечатлениями от матча первого тура Серии А против «Торино» (волевая ничья 2:2), который стал для него первым официальным поединком на посту наставника «россонери»:

«Должен сказать, что первый тайм мы провели не очень хорошо. Мы были пассивны в обороне. В первом тайме у нас не было высокого прессинга, и это облегчило сопернику атакующие действия.

Я не ожидал, что мы будем выглядеть идеально на данном этапе. Мы должны играть быстрее и не давать сопернику времени на размышления. Второй тайм был другим, мы были более агрессивны, чаще выигрывали борьбу за мяч и имели шансы выиграть матч.

Что касается утраченных моментов Леау, то дело не в технике. Ему нужно быть немного активнее и динамичнее, быть ближе к воротам. Сегодня Рафа показал себя в обороне, он действовал очень усердно».