ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ отдал 50 миллионов за 19-летнего вингера

«ПСЖ» официально сообщил о подписании атакующего полузащитника/вингера «Ренна» Дезире Дуэ. Контракт с 19-летним французским футболистом рассчитан на пять лет – до лета 2029 года.

Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, чемпионы Франции заплатят «Ренну» за Дуэ 50 миллионов евро. Еще 10 миллионов «Ренн» может получить в виде бонусов.

В прошлом сезоне на счету Дуэ 4 гола и 6 ассистов в 42 матчах за «Ренн» во всех турнирах.

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» на три месяца потерял Гонсалу Рамуша.