ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ отдал 50 миллионов за 19-летнего вингера
Дезире Дуэ покинул «Ренн»
«ПСЖ» официально сообщил о подписании атакующего полузащитника/вингера «Ренна» Дезире Дуэ. Контракт с 19-летним французским футболистом рассчитан на пять лет – до лета 2029 года.
Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, чемпионы Франции заплатят «Ренну» за Дуэ 50 миллионов евро. Еще 10 миллионов «Ренн» может получить в виде бонусов.
В прошлом сезоне на счету Дуэ 4 гола и 6 ассистов в 42 матчах за «Ренн» во всех турнирах.
Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» на три месяца потерял Гонсалу Рамуша.
🔴 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬, 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐜𝐞 𝐭𝐨 𝐛𝐞 🔵 #WelcomeDoué pic.twitter.com/iZC43JInpW— Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 17, 2024
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