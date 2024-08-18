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Франция
18 августа 2024, 13:26 | Обновлено 18 августа 2024, 13:45
642
0

ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ отдал 50 миллионов за 19-летнего вингера

Дезире Дуэ покинул «Ренн»

18 августа 2024, 13:26 | Обновлено 18 августа 2024, 13:45
642
0
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ отдал 50 миллионов за 19-летнего вингера
ФК ПСЖ. Дезире Дуэ

«ПСЖ» официально сообщил о подписании атакующего полузащитника/вингера «Ренна» Дезире Дуэ. Контракт с 19-летним французским футболистом рассчитан на пять лет – до лета 2029 года.

Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, чемпионы Франции заплатят «Ренну» за Дуэ 50 миллионов евро. Еще 10 миллионов «Ренн» может получить в виде бонусов.

В прошлом сезоне на счету Дуэ 4 гола и 6 ассистов в 42 матчах за «Ренн» во всех турнирах.

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» на три месяца потерял Гонсалу Рамуша.

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Олег Дидух Источник: ФК ПСЖ
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