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  4. ПСЖ на три месяца потерял форварда сборной Португалии
Франция
18 августа 2024, 12:23 |
651
0

ПСЖ на три месяца потерял форварда сборной Португалии

Гонсалу Рамуш сломал лодыжку

18 августа 2024, 12:23 |
651
0
ПСЖ на три месяца потерял форварда сборной Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсалу Рамуш

Форвард «ПСЖ» и сборной Португалии Гонсалу Рамуш получил травму в матче первого тура Лиги 1 против «Гавра» (победа 4:1). У него диагностирован перелом лодыжки.

По прогнозам врачей, восстановление 23-летнего Рамуша займет примерно три месяца. Авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо предполагает, что это может вынудить «ПСЖ» в последние две недели трансферного окна выйти на рынок в поисках нового форварда.

В прошлом сезоне на счету Рамуша 14 голов и 2 ассиста в 40 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

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Гонсалу Рамуш ПСЖ травма
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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