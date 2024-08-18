Франция18 августа 2024, 12:23 |
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ПСЖ на три месяца потерял форварда сборной Португалии
Гонсалу Рамуш сломал лодыжку
18 августа 2024, 12:23 |
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Форвард «ПСЖ» и сборной Португалии Гонсалу Рамуш получил травму в матче первого тура Лиги 1 против «Гавра» (победа 4:1). У него диагностирован перелом лодыжки.
По прогнозам врачей, восстановление 23-летнего Рамуша займет примерно три месяца. Авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо предполагает, что это может вынудить «ПСЖ» в последние две недели трансферного окна выйти на рынок в поисках нового форварда.
В прошлом сезоне на счету Рамуша 14 голов и 2 ассиста в 40 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.
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