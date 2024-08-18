Кирилл Ковалец провел 200-й матч в чемпионатах Украины

Поединок с «Зарей» (2:1) стал 200-м для 31-летнего капитана черно-желто-зеленых Кирилла Ковальца в чемпионатах Украины. 127 встреч он отыграл за «Александрию», 70 - за «Черноморец» и 3 - за «Оболонь».

Членом гвардейского «Клуба 200» Ковалец стал через 12 лет 300 дня после дебюта в УПЛ, который состоялся 22 октября 2011 года в гостевом поединке «пивоваров» с «Ильичевцем» (1:2).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ